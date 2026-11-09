Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Суд отказал Блиновской в отсрочке наказания для ухода за детьми
Суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания для ухода за детьми
Кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания, указав, что ее дети обеспечены должным уходом со стороны родственников.
В судебных документах говорится, что малолетний ребенок Блиновской обеспечен уходом со стороны близких родственников, передает ТАСС. Отмечается, что осужденная поддерживает связь с детьми через переписку и свидания, и препятствий к этому со стороны администрации не выявлено.
Суд первой инстанции установил, что дети Блиновской проживают с родным отцом в благоустроенной квартире, где созданы необходимые условия для их воспитания. Воспитанием занимаются отец, бабушка, дедушка и няня.
Защита ранее настаивала на отсрочке из-за того, что малолетняя дочь Блиновской испытывает стресс из-за разлуки, а отец детей Алексей Блиновский не может заниматься их воспитанием из-за участия в спецоперации на Украине.
Кроме того, бабушка, ухаживающая за детьми, является пенсионером с хроническими заболеваниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное преследование супруга Елены Блиновской официально прекратили. Родители блогера подали в Верховный суд жалобу на сохранение ареста имущества. Защитники Елены Блиновской направили в Верховный суд жалобы на вынесенный приговор.