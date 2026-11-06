Адвокаты обжаловали приговор Блиновской в Верховном суде

Защита родственников Блиновской оспорила приговор блогеру в Верховном суде

Tекст: Вера Басилая

Документы были поданы 5 ноября. Помимо защиты самой осужденной, апелляции направили адвокаты ее родственников. Дата рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».

Ранее решение суда в части конфискации имущества оспорила в инстанции ее финансовый управляющий Мария Ознобихина.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года. Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Инстанция взыскала арестованное имущество и удовлетворила иск прокуратуры на 587 млн рублей. Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Верховный суд поступила жалоба на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской.

В прошлом месяце Савеловский суд Москвы сформировал десять исполнительных листов для конфискации имущества по этому уголовному делу.

До этого суд признал обоснованным новое требование налоговой к Елене Блиновской.