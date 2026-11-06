Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Адвокаты обжаловали приговор Блиновской в Верховном суде
Защита родственников Блиновской оспорила приговор блогеру в Верховном суде
Защитники блогера Елены Блиновской, а также ее супруга и родителей направили жалобы на вынесенный ей приговор в Верховный суд России.
Документы были поданы 5 ноября. Помимо защиты самой осужденной, апелляции направили адвокаты ее родственников. Дата рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».
Ранее решение суда в части конфискации имущества оспорила в инстанции ее финансовый управляющий Мария Ознобихина.
В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года. Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Инстанция взыскала арестованное имущество и удовлетворила иск прокуратуры на 587 млн рублей. Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Верховный суд поступила жалоба на обвинительный приговор блогеру Елене Блиновской.
В прошлом месяце Савеловский суд Москвы сформировал десять исполнительных листов для конфискации имущества по этому уголовному делу.
До этого суд признал обоснованным новое требование налоговой к Елене Блиновской.