Власти Польши объявили о начале конституционной перезагрузки

Вице-премьер Польши: Власти начали консультации по изменению конституции

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня мы начинаем общественные консультации по этому проекту. Мы приглашаем все неправительственные организации, все ассоциации, все круги поработать вместе с нами над этим проектом, чтобы мы могли его обсудить и чтобы он был максимально тщательно подготовлен для внесения в Сейм», – заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, правящая коалиция переходит ко второму этапу борьбы за конституционную перезагрузку. Для взаимодействия со всеми политическими силами в парламенте создается рабочая группа во главе с председателем фракции Польской крестьянской партии (PSL) Кшиштофом Пашиком, передает РИА «Новости».

Косиняк-Камыш предложил изменить конституцию и полностью сменить состав КС, прекратив полномочия действующих судей и переведя их в статус судей в отставке. По его предложению, новый состав КС изберут на три, пять и девять лет. Инициативу уже поддержали Ягеллонский клуб, Форум гражданского развития (FOR), Хельсинкский фонд по правам человека и 70% представителей юридического сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на премьер-министра Дональда Туска. В понедельник бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал создать специальную комиссию для расследования обстоятельств конституционного кризиса. В воскресенье генпрокурор Польши Вальдемар Журек заявил о возобновлении работы Конституционного суда через несколько недель.