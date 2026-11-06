Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

Tекст: Валерия Городецкая

Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.