Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы

Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».

«Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.

По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.

Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.

В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.