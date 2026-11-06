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Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы
Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности
Созданная десятки лет назад международная архитектура безопасности фактически потерпела банкротство, о чем свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».
«Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.
По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.
Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.
Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.
В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.