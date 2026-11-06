Аварийные бригады Крыма перевели в усиленный режим работы

Аварийные бригады в Крыму переведены в усиленный режим из-за проблем со светом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Все аварийные бригады Крыма работают в усиленном режиме. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в канале «Макс».

«Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме», – написал Аксенов.

Он отметил, что ситуация остается сложной, и по техническим, военным и субъективным причинам наладить все сразу невозможно. Аксенов поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.

Ранее в четверг предприятие «Крымэнерго» сообщило о дефиците электроснабжения на полуострове из-за аварии на магистральных электросетях, в связи с чем соблюдать графики подачи электроэнергии оказалось невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник главы республики Олег Крючков объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова.

Во вторник электроснабжение в ряде районов Крыма и в Севастополе было приостановлено из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.