Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Секретарь Совбеза Ирана сообщил детали переговоров с Путиным
Секретарь Совбеза Ирана сообщил об обсуждении с Путиным ситуации в регионе
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным региональную обстановку.
«Мы провели консультации по важным региональным вопросам, а также послевоенной обстановке и системе по обеспечению региональной безопасности», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
Резаи передал Путиным послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.
В понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.