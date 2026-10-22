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Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску российских спортсменов
Министр спорта Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску атлетов
Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран, которые искусственно ограничивают допуск российских спортсменов на международные соревнования.
Выступая на сессии в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, глава Минспорта обратил внимание на проблемы с участием отечественных атлетов в турнирах за рубежом, передает ТАСС.
«На летней Универсиаде наши спортсмены завоевали 16 медалей. Хочу отметить вероломную позицию Германии, которая искусственно ограничила число российских молодых атлетов, вместо 200 мы получили 40 с небольшим. Это было объявлено как решение государства. За такие решения европейцы должны заплатить, это неизбежный процесс. Мы должны объединяться, и тем странам нельзя доверять спортивные соревнования. Это просто безобразие, что творят сегодня европейцы», – заявил Дегтярев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эстонское телевидение отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за участия россиян.
Во вторник Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех спортсменов.
Ранее в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.