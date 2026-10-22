Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску российских спортсменов

Министр спорта Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску атлетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на сессии в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, глава Минспорта обратил внимание на проблемы с участием отечественных атлетов в турнирах за рубежом, передает ТАСС.

«На летней Универсиаде наши спортсмены завоевали 16 медалей. Хочу отметить вероломную позицию Германии, которая искусственно ограничила число российских молодых атлетов, вместо 200 мы получили 40 с небольшим. Это было объявлено как решение государства. За такие решения европейцы должны заплатить, это неизбежный процесс. Мы должны объединяться, и тем странам нельзя доверять спортивные соревнования. Это просто безобразие, что творят сегодня европейцы», – заявил Дегтярев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эстонское телевидение отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за участия россиян.

Во вторник Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех спортсменов.

Ранее в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.