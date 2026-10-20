Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех спортсменов

Tекст: Елизавета Шишкова

Международный олимпийский комитет (МОК) обязал страны, претендующие на проведение соревнований, предоставлять документы о допуске всех участников без исключений, передает РИА «Новости».

«Визы не дают, устраивают провокации. Работу ведем с МИД и МОК. МОК нам в помощь. Они требуют от страны, которая намерена принимать турниры, документы и гарантии о допуске всех спортсменов. Европа попадает в капкан. Они вынуждены нас пускать, хоть им и не хочется. Придется им определяться», – заявил Михаил Дегтярев в ходе беседы с главой государства в Кремле.

Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике. На соревнования не смогли поехать олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, победительница Игр Виктория Листунова и чемпионка Европы Анна Калмыкова. Впоследствии Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выразила сожаление в связи с решением голландской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь Международной федерации гимнастики назвал печальной ситуацию с невыдачей виз российским спортсменкам в Нидерландах.

В четверг в Государственной думе предупредили о риске самоуничтожения спорта в Европе из-за санкционной политики.

На прошлой неделе Михаил Дегтярев заявил о недопустимости доверия странам Евросоюза в вопросах проведения международных соревнований.