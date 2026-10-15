В Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций

Politico: Евросоюз обсуждает введение санкций против российских спортсменов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении российских спортсменов, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

«Европа уже попыталась испугать международные федерации и Международный олимпийский комитет (МОК) тем, что якобы не будет их финансировать», – сказал Свищев.

По его словам, выяснилось, что финансирования со стороны Европы почти нет. Парламентарий отметил, что международные федерации испытывают негатив из-за отношения к их турнирам и заранее спланированных визовых демаршей со стороны европейских стран, которые саботируют решения МОК.

Свищев добавил, что количество соревнований в странах ЕС уменьшается ввиду отсутствия средств. Инсайды о потенциальных ограничениях наносят вред самой Европе, поскольку отсутствие соревнований лишит ее трансляций, рабочих мест и бизнеса.

Депутат подчеркнул, что россияне продолжат выступать на турнирах в тех государствах, которые ведут себя порядочно и соблюдают свои обязательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз внес в санкционные списки руководителей российского спорта.

Международный союз современного пятиборья отменил санкции против россиян.

МОК снял ограничения со спортсменов из России.