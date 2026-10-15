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В Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций
Politico: Евросоюз обсуждает введение санкций против российских спортсменов
Возможные санкции Евросоюза против российских спортсменов приведут к самоуничтожению европейской спортивной сферы, заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении российских спортсменов, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.
«Европа уже попыталась испугать международные федерации и Международный олимпийский комитет (МОК) тем, что якобы не будет их финансировать», – сказал Свищев.
По его словам, выяснилось, что финансирования со стороны Европы почти нет. Парламентарий отметил, что международные федерации испытывают негатив из-за отношения к их турнирам и заранее спланированных визовых демаршей со стороны европейских стран, которые саботируют решения МОК.
Свищев добавил, что количество соревнований в странах ЕС уменьшается ввиду отсутствия средств. Инсайды о потенциальных ограничениях наносят вред самой Европе, поскольку отсутствие соревнований лишит ее трансляций, рабочих мест и бизнеса.
Депутат подчеркнул, что россияне продолжат выступать на турнирах в тех государствах, которые ведут себя порядочно и соблюдают свои обязательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз внес в санкционные списки руководителей российского спорта.
Международный союз современного пятиборья отменил санкции против россиян.
МОК снял ограничения со спортсменов из России.