Эстонское ТВ отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

Эстонская ERR отказалась показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна сообщил, что телеканал уже уведомил о своем решении Европейский вещательный союз и Олимпийский комитет, передает РИА «Новости». Поводом для бойкота стало разрешение Международного олимпийского комитета выступать атлетам из России и Белоруссии под своими флагами.

Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов в девяти видах спорта. Команда выступит в полноценном статусе – под флагом страны, а в случае побед россиян будет звучать национальный гимн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешном восстановлении прав российских спортсменов.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех атлетов.

На прошлой неделе спецпредставитель США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.