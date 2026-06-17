Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении Китая
Politico: Лидеры ЕС приготовились к жесткому торговому противостоянию с Пекином
Европейские политики планируют пересмотреть экономические отношения с Пекином из-за растущего дефицита двустороннего баланса, достигнувшего отметки в 360 млрд евро.
Страны Европы намерены занять более конфронтационную позицию в отношении азиатского партнера, пишет Politico.
«Наши торговые отношения с Китаем достигли точки, которая требует перезагрузки – не конфронтации, а восстановления баланса», – заявил глава торгового ведомства Евросоюза Марош Шефчович. Он отметил, что сохранение текущей ситуации экономически и политически неприемлемо.
В прошлом году дефицит двусторонней торговли товарами достиг 360 млрд евро и продолжает увеличиваться. На фоне растущих опасений по поводу избыточных мощностей Китая Европейская комиссия начала расследования и усилила давление на Пекин.
В ответ китайская сторона также принимает меры по вытеснению иностранных конкурентов со своего рынка.
Для защиты собственной промышленности европейские лидеры рассматривают введение импортных квот и новых инструментов диверсификации. Наиболее агрессивным шагом может стать введение масштабных пошлин. Однако многие правительства опасаются полномасштабной торговой войны, поскольку Европа сильно зависит от поставок китайских редкоземельных металлов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запланировала масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.
Европейский союз столкнулся с угрозой коллапса собственной промышленности из-за резкого роста ввоза дешевых товаров из КНР.
За последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайской продукции.