FT сообщил о планах обсудить торговый дисбаланс ЕС и Китая на саммите

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите, передает ТАСС.

Встреча состоится 24 июля в Пекине, где ключевыми темами станут торговый дисбаланс, китайские промышленные мощности и экономическое «принуждение».

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас отметила, что обеспокоенность вызывает доминирование Китая в критически важных сырьевых товарах и сфере производства потребительских беспилотников. По ее словам, «торговля и безопасность взаимосвязаны».

Чиновник Евросоюза подчеркнул, что сам по себе открытый обмен мнениями на таком уровне уже рассматривается как достижение, несмотря на сложность повестки.

FT отмечает, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайских товаров, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

Эксперт из Пекина Ван Дун считает, что диалог позволит продвигаться в таких сферах, как стабильность цепочек поставок, реформирование ВТО и климатическая повестка.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии саммита подтвердил готовность Китая к сотрудничеству с ЕС по укреплению партнерства, защите многосторонности и развитию открытого диалога.

Ранее фициальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

В 18-й пакет ограничений Евросоюза затронул Suifenhe Rural Commercial, Heihe Rural Commercial и три китайские компании, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты национального бизнеса после расширения антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ЕС пошел на обострение с Китаем.