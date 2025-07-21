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    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня

    Китай пригрозил решительными мерами на новый пакет санкций ЕС

    Китай сообщил о предстоящем принятии ответных мер на 18-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Комментарии (30)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

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    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

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    18 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков

    SCMP: Пекин предупреждал ЕС о последствиях санкций против китайских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных действиях Пекина, если Евросоюз включит китайские банки в новый санкционный список.

    Информация об этом появилась в газете South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщается, встреча Ван И и Каллас прошла в этом месяце. По данным издания, глава МИД КНР «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на том, что в случае включения банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank в 18-й пакет санкций против России, Пекин примет ответные меры, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

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    18 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

    МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.

    Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

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    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

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    18 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть, а также ввел полный запрет на работу газопроводов «Северный поток», следует из заявления Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    Решение о снижении потолка цены на нефть из России с шестидесяти до 47,6 долларов за баррель было принято Советом ЕС, передает РИА «Новости». При этом в заявлении говорится, что новый показатель соответствует текущим мировым котировкам.

    Документ также предусматривает автоматический динамический механизм, который позволит корректировать уровень потолка в зависимости от ситуации на рынке нефти. Это, как отмечается, должно усилить эффективность ограничительных мер против России.

    В пакете санкций содержится прямой запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2». Под ограничения попадает не только транспортировка товаров, но и предоставление любых услуг для поддержания функционирования, строительства или эксплуатации этих проектов.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, включающий новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    ЕС снизил потолок цен на нефть до 47,6 доллара за баррель и ввел санкции против «Северных потоков». В черный список ЕС добавил 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Более 20 банков России были отключены от системы SWIFT.

    МИД России допустил возможность ответных мер на новые санкции ЕС. Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

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    18 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    Евросоюз внес в санкционный список против России два китайских банка

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

    В 18-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом, вошли два китайских банка – Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank, передает ТАСС со ссылкой на информацию газеты South China Morning Post. Решение о включении этих кредитных организаций принято на основании данных дипломатических источников.

    Оба банка располагаются в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Этот регион непосредственно граничит с российскими дальневосточными областями.

    Ранее Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

    Напомним, совет Евросоюза утвердил новый пакет ограничительных мер против России, включающий рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лондон поддержит решение Евросоюза о снижении потолка цены на нефть из России с 60 до 47,6 доллара, сообщила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс.

    Об этом Ривс заявила во время заседания министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати в городе Баллито в Южной Африке, передает ТАСС.

    «Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», – сказала министр, ее слова приводит Reuters.

    Ранее Совет Евросоюза принял решение о снижении ценового потолка на российскую нефть. Также в рамках нового пакета санкций ЕС добавил в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.

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    18 июля 2025, 22:39 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС предупредило о подрыве экономики Европы из-за санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, сообщило постпредство России при ЕС.

    Российская миссия при ЕС заявила, что очередной, 18-й по счету пакет санкций Евросоюза обречен на провал и нанесет ущерб самому объединению, передает ТАСС.

    По словам дипломатов, процесс согласования ограничений был изнурительным и в очередной раз не приведет к ожидаемому результату.

    В заявлении подчеркивается, что введение новых ограничений на импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российской нефти, приведет к росту цен на топливо в Евросоюзе и снизит конкурентоспособность европейской экономики. Дипломаты назвали абсурдным включение в санкционный список газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», взорванных в 2022 году.

    В миссии также отметили, что в условиях затяжной стагнации и бюджетных проблем эксперты начали говорить о реальной угрозе банкротства Франции. Кроме того, показатели государственного долга и дефицита бюджета ряда стран ЕС остаются критически высокими.

    Ранее постпредство России при ЕС спрогнозировало рост цен на топливо после запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал ЕС к диалогу вместо дальнейшего введения санкций.

    Напомним, совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, который включает новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС.

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    19 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Венгерский аналитик предрек самоликвидацию ЕС из-за политики по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз сталкивается с угрозой самоликвидации из-за чрезмерной поддержки Украины и невыгодной экономической политики, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Кошкович, комментируя в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) материал Politico о возможном банкротстве Европы, отметил, что европейские страны принимают неразумные решения в отношении Украины, которые могут привести к серьезным последствиям для самого ЕС, передает РИА «Новости».

    «Давайте купим оружие для Зеленского, заплатим пошлину Трампу в 30% и отрежем себя от дешевой энергии. О, и давайте направим 25% бюджета ЕС на Украину. Цивилизационное самоубийство», – написал Кошкович.

    Ранее Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий. ЕС ввел запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, изготовленных на основе российской нефти.

    В постпредстве России при ЕС заявили, что введение запрета на импорт в Европейский союз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, приведет к увеличению цен на топливо.

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    18 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    ЕС запретил операции с РФПИ и 22 банками

    ЕС принял решение запретить сделки с РФПИ и 22 банками

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз согласовал 18-й пакет санкций, предусматривающий полный запрет транзакций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его структурами, сообщает Euronews.

    По данным Euronews, 18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на любые операции с Российским фондом прямых инвестиций, а также его дочерними организациями, передает ТАСС.

    Кроме того, под новые ограничения попали транзакции с 22 российскими банками, что стало частью расширения санкционного давления на российскую финансовую систему.

    Помимо этого, как отмечает портал Euractiv, Евросоюз также ввел санкции против 26 юридических лиц, которые, по его данным, связаны с поставками продукции для российского военно-промышленного комплекса. В ЕС подчеркивают, что эти меры направлены на ограничение доступа России к технологиям двойного назначения.

    Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.

    В санкциях также предусмотрено отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций.

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