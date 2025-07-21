Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.0 комментариев
Китай пригрозил решительными мерами на новый пакет санкций ЕС
Китай сообщил о предстоящем принятии ответных мер на 18-й пакет санкций ЕС
Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.
Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.
Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.
В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.
Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.
Ранее совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.
Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.
Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.