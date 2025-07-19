Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

Tекст: Ольга Самофалова

«Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после объявления решения ЕС.

Что же входит в новый санкционный пакет?

Во-первых, Брюссель отключил еще около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, полностью запретив любые транзакции. «Ни стабильность российского банковского сектора, ни вклады, ни банковские карты простых россиян не пострадают. На внутреннем рынке ими можно расплачиваться в обычном режиме. Крупнейшие российские банки уже давно под санкциями Запада, поэтому российские импортеры и экспортеры давно прибегают к другим технологиям проведения платежей и расчетов, без участия SWIFT,. Хотя это немного усложняет логистику, внешняя торговля России с ее постоянными партнерами Китаем, Турцией, Индией и ЕАЭС по-прежнему имеет большие обороты», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Интересно, что Пекин осудил расширение санкций ЕС, в которые впервые включили китайские банки. КНР пообещала защищать свои компании всеми необходимыми мерами.

Брюссель также бьет по нефти и газу. В частности, ЕС меняет предельный уровень цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель. Теперь потолок цены будет динамически устанавливаться на уровне на 15 долларов ниже рыночной цены, и пересматриваться два раза в год. Пороговое значение будет находиться в диапазоне от 45 до 50 долларов.

«Динамичный объем потолка цены вряд ли сократит объем нашего экспорта. Я думаю, что и на цены это не сильно повлияет. В целом ничего нового не предложено. Если вспомнить, как принимался потолок цены в 2022 году, тогда тоже хотели снижать потолок цены каждые два месяца на 5%, но ни разу этого не делали. Расчет был на то, что Москва будет выполнять потолок цены и никуда не денется, но в реальности Россия продолжила продавать нефть по цене прилично выше 60 долларов. Поэтому если бы потолок цены снизили на 5%, то порог не уменьшился бы, а вырос, а это было стыдно признать. Поэтому все эти годы потолок цены ни разу не индексировался», – напоминает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Теперь каждые полгода предлагается снижать потолок цены на 15%. Но для России от этого ни холодно, ни жарко, потому что теневой флот перевозит нашу нефть по любой цене без оглядки на потолок цены. Тем более, что новый механизм принят только ЕС, а не G7, как предыдущий.

«Это, скорее, проблема европейских судовладельцев, которые подключились к перевозке российской нефти в последние несколько месяцев, так как наша нефть торгуется ниже. Европейцы таким решением лишают свои компании подработки», – говорит эксперт ФНЭБ.

Кроме того ЕС ввел санкции против обоих «Северных потоков», хотя эти газопроводы уже давно не работают. И эти санкции – далеко не самая серьезная проблема на пути запуска этих труб. «Во-первых, надо восстановить целостность труб после подрывов. Во-вторых, нужно отвести турбины в Канаду, починить и вернуть обратно, а это невозможно из-за санкций. В-третьих, в Европе было много арбитражей, которые привели к тому, что Газпром остался формально должен многим европейским компаниям. Если он начнет поставлять газ по этим трубам, не исключено, что европейцы будут пытаться изъять этот газ в счет погашения задолженности. Нужно решить вопрос с судами. А для «Северного потока» нужно еще получить решение на эксплуатацию», – отмечает Юшков.

Брюссель также ввел санкции против крупного нефтеперерабатывающего завода в Индии, частично принадлежащего российской Роснефти. Более того, ЕС ввел запрет на покупку европейцами нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввезенных из третьих стран.

Если один индийский НПЗ в целом легко справится с проблемой, найдя другие рынки сбыта или продавая топливо на внутреннем рынке Индии, то запрет на все нефтепродукты из российской нефти – это уже более серьезная ситуация. Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов из нашего сырья для Европы является Индия. Турция, судя по статистике, превратилась в реэкспортера наших нефтепродуктов в ЕС. Поэтому это удар по ним и по самим европейцам.

«Если запрет реально будет работать, тогда это, конечно, приведет к определенным изменениям на глобальном рынке нефтепродуктов и нефти. Индии как крупному поставщику нефтепродуктов нужно будет искать другие рынки сбыта. Во время переходного периода не исключено увеличение скидки на российскую нефть, так как увеличится ее токсичность. Но в течение одного-двух месяцев дополнительная токсичность уйдет, рынок перестроится. Для самих европейцев это тоже будет проблема, так как Индия стала крупным поставщиком топлива, и им придется искать новых», – говорит Юшков.

«Пострадать может «Лукойл», у которого есть три НПЗ в Европе, но российская корпорация может продать эти заводы. Российский экспорт нефтепродуктов пострадать не должен, тем более, что у нефтяных компаний есть хороший выбор в виде внутреннего рынка, где нужно снижать цены. Где ЕС будет искать другое топливо – его проблемы», – отмечает Мильчакова.

Для ЕС этот запрет очевидно выльется в очередной рост цен.

«Европейцы вынуждены будут больше платить за нефть, больше загружать именно свои НПЗ и производить нефтепродукты у себя. Но это понизит эффективность рынка и выльется в рост стоимости топлива для конечного потребителя в Европе», – указывает эксперт ФНЭБ.

В целом новые санкции ЕС не такие жесткие, как хочет представить Брюссель. Ничто не может переплюнуть тот санкционный пакет, когда ЕС запретил себе покупать российскую нефть, топливо и уголь в конце 2022 и начале 2023 года.

«Это все показушные меры, чтобы продемонстрировать, в том числе европейскому населению, что нынешний состав Еврокомиссии борется с Россией и сохраняет антироссийскую позицию, но не более того», – считает Юшков.