  • Новость часаВ Минобороны сообщили о более чем 70 сбитых дронах над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    В Минздраве назвали число увольняющихся в первый год работы медсестер
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 09:22 • Экономика

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России?

    «Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после объявления решения ЕС.

    Что же входит в новый санкционный пакет?

    Во-первых, Брюссель отключил еще около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, полностью запретив любые транзакции.

    «Ни стабильность российского банковского сектора, ни вклады, ни банковские карты простых россиян не пострадают. На внутреннем рынке ими можно расплачиваться в обычном режиме. Крупнейшие российские банки уже давно под санкциями Запада, поэтому российские импортеры и экспортеры давно прибегают к другим технологиям проведения платежей и расчетов, без участия SWIFT,. Хотя это немного усложняет логистику, внешняя торговля России с ее постоянными партнерами Китаем, Турцией, Индией и ЕАЭС по-прежнему имеет большие обороты», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Интересно, что Пекин осудил расширение санкций ЕС, в которые впервые включили китайские банки. КНР пообещала защищать свои компании всеми необходимыми мерами.

    Брюссель также бьет по нефти и газу. В частности, ЕС меняет предельный уровень цен на российскую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель. Теперь потолок цены будет динамически устанавливаться на уровне на 15 долларов ниже рыночной цены, и пересматриваться два раза в год. Пороговое значение будет находиться в диапазоне от 45 до 50 долларов.

    «Динамичный объем потолка цены вряд ли сократит объем нашего экспорта. Я думаю, что и на цены это не сильно повлияет. В целом ничего нового не предложено. Если вспомнить, как принимался потолок цены в 2022 году, тогда тоже хотели снижать потолок цены каждые два месяца на 5%, но ни разу этого не делали. Расчет был на то, что Москва будет выполнять потолок цены и никуда не денется, но в реальности Россия продолжила продавать нефть по цене прилично выше 60 долларов. Поэтому если бы потолок цены снизили на 5%, то порог не уменьшился бы, а вырос, а это было стыдно признать. Поэтому все эти годы потолок цены ни разу не индексировался», – напоминает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Теперь каждые полгода предлагается снижать потолок цены на 15%. Но для России от этого ни холодно, ни жарко, потому что теневой флот перевозит нашу нефть по любой цене без оглядки на потолок цены. Тем более, что новый механизм принят только ЕС, а не G7, как предыдущий.

    «Это, скорее, проблема европейских судовладельцев, которые подключились к перевозке российской нефти в последние несколько месяцев, так как наша нефть торгуется ниже. Европейцы таким решением лишают свои компании подработки», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Кроме того ЕС ввел санкции против обоих «Северных потоков», хотя эти газопроводы уже давно не работают. И эти санкции – далеко не самая серьезная проблема на пути запуска этих труб.

    «Во-первых, надо восстановить целостность труб после подрывов. Во-вторых, нужно отвести турбины в Канаду, починить и вернуть обратно, а это невозможно из-за санкций. В-третьих, в Европе было много арбитражей, которые привели к тому, что Газпром остался формально должен многим европейским компаниям. Если он начнет поставлять газ по этим трубам, не исключено, что европейцы будут пытаться изъять этот газ в счет погашения задолженности. Нужно решить вопрос с судами. А для «Северного потока» нужно еще получить решение на эксплуатацию», – отмечает Юшков.

    Брюссель также ввел санкции против крупного нефтеперерабатывающего завода в Индии, частично принадлежащего российской Роснефти. Более того, ЕС ввел запрет на покупку европейцами нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввезенных из третьих стран.

    Если один индийский НПЗ в целом легко справится с проблемой, найдя другие рынки сбыта или продавая топливо на внутреннем рынке Индии, то запрет на все нефтепродукты из российской нефти – это уже более серьезная ситуация.

    Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов из нашего сырья для Европы является Индия. Турция, судя по статистике, превратилась в реэкспортера наших нефтепродуктов в ЕС. Поэтому это удар по ним и по самим европейцам.

    «Если запрет реально будет работать, тогда это, конечно, приведет к определенным изменениям на глобальном рынке нефтепродуктов и нефти. Индии как крупному поставщику нефтепродуктов нужно будет искать другие рынки сбыта. Во время переходного периода не исключено увеличение скидки на российскую нефть, так как увеличится ее токсичность. Но в течение одного-двух месяцев дополнительная токсичность уйдет, рынок перестроится. Для самих европейцев это тоже будет проблема, так как Индия стала крупным поставщиком топлива, и им придется искать новых», – говорит Юшков.

    «Пострадать может «Лукойл», у которого есть три НПЗ в Европе, но российская корпорация может продать эти заводы. Российский экспорт нефтепродуктов пострадать не должен, тем более, что у нефтяных компаний есть хороший выбор в виде внутреннего рынка, где нужно снижать цены. Где ЕС будет искать другое топливо – его проблемы», – отмечает Мильчакова.

    Для ЕС этот запрет очевидно выльется в очередной рост цен.

    «Европейцы вынуждены будут больше платить за нефть, больше загружать именно свои НПЗ и производить нефтепродукты у себя. Но это понизит эффективность рынка и выльется в рост стоимости топлива для конечного потребителя в Европе»,

    – указывает эксперт ФНЭБ.

    В целом новые санкции ЕС не такие жесткие, как хочет представить Брюссель. Ничто не может переплюнуть тот санкционный пакет, когда ЕС запретил себе покупать российскую нефть, топливо и уголь в конце 2022 и начале 2023 года.

    «Это все показушные меры, чтобы продемонстрировать, в том числе европейскому населению, что нынешний состав Еврокомиссии борется с Россией и сохраняет антироссийскую позицию, но не более того», – считает Юшков.

    Но есть один момент, к которому России стоит быть готовой в контексте этих безобидных санкций – если рассматривать их как часть более хитрого плана ЕС. «Если ЕС в будущем хочет запретить заход танкеров в Балтийская море для вывоза российской нефти, то текущие санкции сыграют свою роль. Тогда можно использовать потолок цены как критерий для запрета. Но не факт, что европейцы решат применять такое без поддержки США», – заключает эксперт ФНЭБ.

    Главное
    В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Пушков вспомнил о «вторичных властях» Румынии после заявления Габбард
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского
    TMZ узнал причину смерти актера Майкла Мэдсена
    Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации