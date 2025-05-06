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    6 мая 2025, 08:54 • Экономика

    Европа угрожает любому российскому газу

    Европа угрожает любому российскому газу
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа - и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения?

    ЕК подготовит дорожную карту о полном запрете импорта российского газа, включая и трубопроводный, и сжиженный природный газ, пишет Bloomberg. Новый пакет мер планируют обнародовать в июне, а запрет должен вступить в силу к концу 2027 года.

    ЕС, судя по всему, намерен поэтапно вводить ограничения. Сначала до конца 2025 году они хотят запретить заключать все новые контракты на покупку российского газа, а также сделки на спотовом рынке, которые составляют примерно треть текущих объемов. Речь идет о краткосрочных контрактах.

    Однако большая часть российского СПГ приобретается по долгосрочным контрактам с жесткими условиями обязательной покупки. Российский трубопроводный газ европейцы также покупают в рамках долгосрочных контрактов с Газпромом. И разорвать еще действующие соглашения - это проблема для ЕК. Сослаться на форс-мажор проблематично, когда речь идет о запланированном отказе, считают юристы.

    «Как бы европейцы это не называли - план отказа от российского газа или дорожная карта - в любом случае это санкции, потому что они подразумевают тотальный запрет к концу 2027 года. А если это санкции, то их надо будет согласовывать со всеми членами ЕС. В этом и заключается основная проблема для ЕК: Словакия и Венгрия выступают против», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Европа до сих пор не ввела запрет на российский газ - ни трубопроводный, ни сжиженный. Хотя неоднократно говорила о таком желании. Резкое падение поставок Газпрома в Европу произошло по другим причинам - из-за канадских санкций и подрывов «Северных потоков», а также прекращение транзита Украиной. При этом, по Турецкому потоку ряд европейский потребителей продолжают покупать газпромовский газ, и морем в европейские порты приходит ямальский СПГ.

    Эксперт считает, что Венгрия и Словакия вряд ли согласятся согласовать санкции против газа, ровно как весной 2022 года они не дали ЕС согласовать шестой пакет санкций, пока из него не убрали запрет на покупку российской нефти, идущей по нефтепроводу «Дружба». ЕК пришлось ввести эмбарго только на нефть из России, идущую морским путем.

    «Венгрия даже в период максимальной токсичности России в 2022 году смогла отстоять свое право приобретать российские углеводороды. Зачем же им сейчас от них отказываться? Поэтому, я думаю, Венгрия будет продолжать блокировать подобные инициативы и всячески отстаивать свои интересы», - говорит Юшков.

    В прошлом году через Украину Газпром поставил в Европу 16,3 млрд кубометров, в этом году транзит остановился. Но остались поставки по «Турецкому потоку« в объеме 16,8 млрд кубов по прошлому году. В этом году труба работает с превышением проектной мощности, поэтому по году может быть 17-18 млрд кубов поставлено европейским потребителям (помимо Турции).

    Еще рекордные 17,8 млн тонн европейцы закупили у России в виде СПГ в прошлом году. В переводе на тысячи кубометров это почти 25 млрд кубометров.

    «Даже если европейцы запретят сейчас только СПГ, то уже возникнет определенный дефицит предложения на рынке, и цены станут выше, чем при нормальной закупке российского газа.

    Цены на газовой бирже вырастут, и от этого пострадает вся Европа, любая европейская страна вне зависимости от того, покупает она сейчас российский газ или нет. Так же Венгрия, которая не покупает СПГ, а приобретает трубопроводный газ, тоже пострадает, потому что контракты Газпрома в той или иной степени мере все равно привязаны к стоимости газа на бирже»,

    - считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

    ЕК пытается убедить своих потребителей, чтобы они подготовились к такому повороту событий. Брюссель не случайно хочет убрать с рынка весь российский газ не сегодня, а только через три года. Срок - конец 2027 году выбран не случайно. ЕК рассчитывает на появление к этому моменту новых объемов СПГ из США и Катара. «США действительно планируют удвоить экспорт своего СПГ с 2025 по 2028 года. Несколько заводов в строй введет Катар и Австралия. Поэтому ЕК считает, что не надо волноваться потерять объемы российского газа. Однако если на рынке Европы появится новый СПГ и останется российский газ, то цены на бирже станут еще ниже, чем если вы уберете российский газ и замените его СПГ. Российский газ поможет усилить конкуренцию на европейском рынке, а значит собьет цены, так зачем европейца отказываться от этого?», - рассуждает Игорь Юшков.

    Кроме того, Евросоюз, избавляясь от одной зависимости, получают новую, куда более опасную.

    «В случае отказа от российского газа европейские потребители столкнутся ровно с той проблемой, которую они пытались решить в последние десятилетия, а именно – с зависимостью от крупного поставщика. Если раньше таким поставщиком был Газпром, то теперь эту роль получат США.

    Торговый конфликт США и ЕС как раз демонстрирует, чем чревата подобная зависимость. Поэтому полного отказа от российского топлива не произойдет», - считает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market.

    Замена трубопроводного газа на СПГ несет еще один минус для покупателя: Европа всегда будет конкурировать за СПГ с азиатскими рынками, а это фактор, который будет тянуть цены на газ вверх. «Танкер с СПГ всегда идет туда, где цены выше. Это менее надежные поставки с более высокой конкуренцией. Европейцы вынуждены всегда платить за СПГ больше, чем в Азии, чтобы танкер с газом пришел именно к ним», - говорит Юшков.

    В целом отказ от российского газа будет негативно влиять на экономику Европы. «Цены в Европе с российским газом меньше, чем цены без российского газа, поэтому отказ от российского газа ударит в первую очередь по промышленным потребителям. Уже сейчас происходит деградация промышленного спроса: потребление резко упало и не восстанавливается. Напряженность будет сохраняться, если не будет российского газа», - считает Юшков.

    Общий импорт газа в ЕС – включая поставки СПГ – сократился с 960 млн в 2021 году до 790 млн кубометров в сутки в 2024 году. Это связано с политикой экономии, которой страны ЕС придерживаются с лета 2022 года, когда цены на газ «в моменте» поднимались выше 2500 долларов за тысячу кубометров, отмечает Терешкин. «Потери энергоемких отраслей промышленности, огромны. Особенно чувствительна в этом плане Германия, поэтому немецкий бизнес, при определенных условиях, будет лоббировать восстановление импорта российского газа, без которого обрабатывающим отраслям будет сложно снизить издержки», - заключает эксперт.

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    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа - и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

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