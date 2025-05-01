Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

Tекст: Ольга Самофалова

Официальная причина того, что целые страны в ЕС – Испания и Португалия, а также Андорра и даже часть Франции –28 апреля остались без света на целые сутки, до сих пор не названа. Более того, европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину.

Так, португальский оператор REN довольно быстро назвал причину блэкаута, однако использовал довольно странные формулировки, которые не проливают свет на причину, а, наоборот, ее затуманивают. В компании заявили, что причиной стала неисправность в электросети, вызванная «аномальными атмосферными вибрациями», неким редким природным явлением. После чего стали выдвигаться вполне логичные предположения, что страна слишком увлеклась зеленой повесткой и в итоге не справилась с управлением огромным объемом возобновляемых источников энергии.

Премьер Испании привел только факты: свет погас сразу в нескольких странах, так как всего за пять секунд энергосистема потеряла целых 15 ГВт энергии. Это огромный объем, который составляет примерно 60% от потребностей страны. Однако чем вызвана такая резкая и внезапная потеря энергии он не объяснил, это все еще остается загадкой.

Более того, национальный суд Испании засекретил расследование, которое пытается установить, было ли масштабное отключение электроэнергии следствием «акта компьютерного саботажа против критической испанской инфраструктуры», сообщила газета El Pais.

При этом в Европе начали прямо опровергать самую очевидную причину произошедшего. «Это не верно связывать очень серьезный инцидент, произошедший в понедельник, с внедрением возобновляемых источников энергии», – сказала председатель совета директоров компании-оператора электросетей королевства Red Electrica Беатрис Корредор. Она уверяет, что технология зеленой генерации «уже давно работает стабильно и безопасно». Однако опыт предыдущих подобных блэкаутов говорит об обратном, в частности, техасский инцидент 2021 года.

Как известно, ветер периодически не дует, а солнце – не светит, но это не всегда приводит к блэкауту целых стран. Для такой масштабной катастрофы нужны все-таки особые негативные условия.

«Обычно можно прогнозировать объемы производства на ветровых (с меньшей вероятностью) и солнечных (с большей вероятностью) электростанциях. Кроме того, есть какая-то резервная генерация, которая может компенсировать выпадающие «зеленые» объемы, и возможность закупить электричество у других стран. Но против Испании и Португалии сыграла географическая обособленность региона и крайняя даже для ЕС зависимость от ВИЭ. Например, в Португалии – до 90%», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

По его словам, «редким природным явлением« в Европе пытаются объяснить отключение 10 из 18 ГВт солнечных мощностей, но это мало объясняет отсутствие должной работы резервов и электросетей. «Судя по имеющимся данным, выпавшие в ходе кризиса 28 апреля «солнечные» и «ветровые» гигаватты не удалось заместить «газовыми», так как резервных мощностей оказалось недостаточно. Включилась автоматика: электростанции отключили от сети. Также Испании и Португалии не хватило электросетевых мощностей, которые позволили бы получить помощь от коллег из ЕС. В этом смысле отказ от угольной генерации дорого обошелся и Португалии, и Испании», – считает Александр Фролов.

«Одна из версий, что ветер просто резко пропал, а другая версия, что, наоборот, порыв ветра перехлестнул провода и создал замыкание на ЛЭП. Что-то такое случилось, и автоматика начала вырубать всю систему, потому что заменить выпадающие огромные объемы было нечем, резервных мощностей не было»,

– говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

По сути, речь идет о том, что Испания и Португалия так увлеклись игрой в зеленую энергетику, что сделали энергосистему, полностью зависимую от природы – ветра и солнца. Угольные неэкологичные электростанции, которые в любой момент могли подстраховать необузданную природную энергию, закрыли. Их вполне можно было заменить на довольно чистые газовые электростанции, но их просто закрыли, а значит, власти сами лишили свою энергосистему страховки – резервных мощностей, которые когда надо, можно включать и заменять выпадающие солнце и ветер.

Если причина в замыкании на ЛЭП из-за сильного порыва ветра, то это говорит о недоинвестировании в сетевую инфраструктуру, отмечает Юшков. Европейцы активно тратили деньги на строительство ветряков и установку солнечных панелей, но денег на обновление устаревших сетей не находили, добавляет он.

В целом эта ситуация сильно напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. «В феврале 2021 года в условиях повышенного спрос на электроэнергию из-за морозов остановились ветроэлектростанции, а газовые не смогли быстро нарастить производство, автоматика начал отключать силовые агрегаты. Техас обладает изолированной энергосистемой, то есть не может получить электроэнергию от соседей. Все вместе это привело к развалу энергосистемы, люди остались без электричества на продолжительный период», – рассказывает Фролов.

Испания и Португалия пострадали меньше только потому, что их энергосистема не была в полном смысле изолирована, и не все электростанции остановились, но в целом сценарий очень похож, добавляет эксперт.

Только в Испании ущерб от блэкаута оценивается в 1 млрд евро, хотя могло быть и больше: отключение электричества произошло во второй половине рабочего дня, а не с утра.

«Сейчас ЕС выясняет первопричину этой аварии, что же стало спусковым крючком мгновенного блэкаута. Но уже сейчас понятно, что сам факт обрушения энергосистемы стал возможным за счет высокой доли возобновляемой энергетики.

Я уверен, что ЕС вынужден будет превратить технической вопрос в политический. Потому что если расследовать открыто, то есть большой риск выйти на себя, прийти к выводу, что именно большая доля возобновляемой энергетики без достаточного резервирования традиционной энергетики приводит к таким проблемам. И чем больше доля ВИЭ, тем выше риск подобных блэкаутов. А значит, нужно будет признать, что политики ЕС десятилетиями вели Европу не туда. Тогда будет поставлена под вопрос целесообразность вообще всей идеологии Евросоюза: вся энергетическая политика, вся промышленная политика. Тогда придется пересмотреть весь энергетический переход, цели, задачи зеленой повестки», – заключает Юшков.

По его мнению, ЕС не захочет признавать, что так глобально ошибался с зеленой энергетикой, поэтому закончится все тем, что ЕС либо назовет виновным некое уникальное природное явление, которое никогда больше не повторится. Либо причиной будет названо некое вмешательство извне, например, хакерская атака.