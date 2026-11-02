Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

Tекст: Валерия Городецкая

Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.