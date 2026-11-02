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    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    Швейцария пригласила Лаврова и Рубио на декабрьский саммит министров ОБСЕ
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    Кремль исключил возможность транзита газа через Украину
    Путин назвал Дагестан форпостом России на Кавказе
    Лантратова поблагодарила Путина за организацию миссии в Алешках
    Газпром обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
    Во время празднования Хеллоуина в США застрелили 76 человек
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    8 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 17:35 • Новости дня

    Активисты заблокировали используемую США британскую базу ВВС Лейкенхит

    Telegraph: Антивоенные активисты заблокировали базу ВВС Лейкенхит в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, которая используется американскими военными для проведения операций на Ближнем Востоке.

    Утром в понедельник десять человек приковали себя к главным воротам военного объекта в графстве Саффолк, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph. Протестующие потребовали от властей запретить американским войскам использовать британские базы и прекратить поддержку незаконных войн.

    Кроме того, они призвали убрать ядерное оружие США с территории Британии.

    На базе Лейкенхит располагается 48-й истребительный авиационный полк, который считается крупнейшей в Европе группой американских истребителей. В его состав входят эскадрильи самолетов F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способных нести ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II на авиабазу Лейкенхит.

    В прошлом году этот военный объект назвали непригодным для приема американского ядерного оружия из-за технических проблем.

    В 2024 году Вашингтон начал строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит.

    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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    2 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» отправился в дальний поход

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» вышел в дальний поход в Атлантику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат – носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» Северного флота «Адмирал Головко» вышел в дальний поход, который продлится несколько месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

    «Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход и взял курс на Атлантику», – приводит сообщение флота РИА «Новости».

    В ходе митинга перед выходом из базы заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко напутствовал моряков. По его словам, маршрут пройдет через два океана и пять морей. Он добавил, что экипажу поручено показать миру свой дух и силу.

    В пресс-службе уточнили, что основными задачами похода станут демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах. Командир фрегата Андрей Славин отметил, что корабль и экипаж полностью готовы к выполнению задач.

    Перед походом экипаж выполнил задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» принят в состав ВМФ в декабре 2023 года и оснащен высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск после дальнего похода.

    Также фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Кроме того, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота прошел Гибралтар и отправился в Средиземное море в рамках дальнего похода.

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    2 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Южная Корея поставила Малайзии первые легкие истребители FA-50

    Yonhap: Малайзия получила первые два легких истребителя FA-50 от Южной Кореи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries доставила в Малайзию первые два легких боевых самолета FA-50M в рамках крупного контракта на поставку вооружений.

    Два легких боевых самолета FA-50M покинули штаб-квартиру южнокорейского производителя в Сачхоне в четверг и прибыли на авиабазу Куантан в воскресенье, передает Yonhap.

    Истребители официально передадут Королевским военно-воздушным силам Малайзии после завершения финальных приемочных испытаний.

    Эта поставка стала первой партией в рамках контракта 2023 года на 18 истребителей. Соглашение призвано заменить устаревшие учебно-тренировочные и легкие боевые самолеты Hawk 108 и 208 в рамках программы военной модернизации азиатской страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейские легкие истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши.

    Ранее директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил о заинтересованности стран Юго-Восточной Азии в приобретении новейшей российской системы «Рус-ПЭ».

    Также Россия представила на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э.

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    2 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Индия договорилась о производстве российских ружей для борьбы с дронами

    Концерн «Калашников» договорился о производстве ружей МР-155 в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских охотничьих ружей МР-155, которые эффективно применяются для борьбы с беспилотниками.

    «Подписали лицензионный контракт на производство ружья в Индии с нашим сопровождением», – цитирует Лушникова ТАСС.

    Ружье МР-155 зарекомендовало себя как эффективное средство противовоздушной обороны против дронов, поэтому концерн активно продвигает его на международных рынках.

    Кроме того, концерн передал крупную партию беспилотников «Скат-350М» управлению на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По словам главы компании, эти аппараты отлично подходят не только для боевых, но и для полицейских задач. Он выразил уверенность, что ведомство останется довольно техникой, как и Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил о способности поставок Су-57 обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном. В мае прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российские комплексы С-400 за беспрецедентную мощь. В 2024 году президент Владимир Путин сообщил о развитии отношений Москвы и Нью-Дели в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

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    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

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    2 ноября 2026, 14:02 • Новости дня
    Безэкипажный катер концерна «Калашников» отправлен на боевую апробацию

    Безэкипажный катер на базе лодки «БК-10» вышел на боевую апробацию

    Tекст: Мария Иванова

    Безэкипажный катер на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10» прошел заводские испытания и отправлен на боевую апробацию, сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Безэкипажный катер (БЭК), созданный на базе скоростной штурмовой лодки «БК-10», успешно завершил заводские испытания и готов к боевой апробации, передает ТАСС.

    «Беспилотные «БК-10» прошли успешно заводские испытания. Сейчас выходим на боевую апробацию», – заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» презентовал на выставке в Баку скоростную лодку и катера.

    Летом на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» представили безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6».

    Весной российские специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов «Сварог 1.0».

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    2 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

    Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.

    Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

    «Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

    Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

    Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

    В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл на Сейшелы для совместных учений

    Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах

    Tекст: Вера Басилая

    Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл в порт Виктория на Сейшельских Островах для участия в первых совместных учениях, сообщили в пресс-службе флота.

    Фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в порт Виктория Республики Сейшельские Острова, передает ТАСС.

    В порту российских военных моряков встретили представители посольства России и командования ВМС Сейшельских Островов. В рамках визита впервые пройдут совместные военно-морские учения антипиратской направленности. Также запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.

    Кроме того, учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дуала в Камеруне в рамках дальнего штурманского похода. В церемонии встречи приняли участие временный поверенный в делах России в Камеруне Сергей Устинов и почетный консул Жан-Мари Чуиссанг.

    На время стоянки корабля в порту Дуала запланирован товарищеский матч по футболу между моряками России и Камеруна, а также экскурсия для камерунских военнослужащих на корабль. Для дальнейшей штурманской практики на борт «Перекопа» поднимутся курсанты из Камеруна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении соглашений с Камеруном и Конго об упрощенном порядке захода российских военных кораблей.

    Ранее учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Дар-эс-Салам в Танзании.

    В сентябре учебный корабль зашел в порт Виктория на Сейшельских Островах для прохождения морской практики курсантами ВМФ России.

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    2 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин утвердил правила поставок военной продукции между Россией и Белоруссией

    Путин утвердил правила ввоза и вывоза военной продукции с Белоруссией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества России и Белоруссии.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о порядке реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года», – говорится в документе.

    Положение определяет порядок формирования перечней военной продукции для ввоза и вывоза, выдачи разрешений и контроля за этими процессами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола о расширении возможностей местных предприятий по закупке армейских комплектующих.

    В январе Путин заявил о новых возможностях для модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса за счет экспорта военной продукции.

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