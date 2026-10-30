Уволенный генерал Пентагона признался в передаче журналистам данных по Украине

Axios: Уволенный генерал Пентагона признал утечку данных об Украине и Иране

Tекст: Игорь Иножарский

Генерал признался в передаче секретной информации по Украине и Ирану двум журналистам из разных изданий на протяжении года, пишет Axios.

В отчете о внутреннем расследовании сказано, что Сильвия провалил четыре проверки на полиграфе. Он передавал сведения через мессенджер Signal и при личной встрече со СМИ в ресторане в Вирджинии. Во время встречи он использовал свои записи, сделанные после прочтения секретного доклада по американской помощи Киеву.

Сообщается, что генерал намеренно удалил историю переписки в Signal и делал вид, что это случайность. На этой неделе Сильвию уволил министр обороны Пит Хегсет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны США Пит Хегсет уволил главного стратега американских Вооруженных сил Бретта Сильвию из-за подозрений в передаче журналистам секретной информации о конфликтах на Украине и в Иране. Весной в Соединенных Штатах назвали ответственного за серию утечек секретной информации о деятельности Белого дома и Пентагона. В январе 2025 года глава государства Дональд Трамп смог добиться назначения Хегсета на пост руководителя американского оборонного ведомства.