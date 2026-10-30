Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Защита Блиновской подала жалобу на отказ в отсрочке наказания в Верховный суд
Адвокаты блогера Елены Блиновской обратились в Верховный суд России с жалобой на решение нижестоящих инстанций, отказавшихся отсрочить отбывание тюремного наказания.
Жалоба поступила в суд 26 октября, дата ее рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости».
Блогер просила перенести исполнение оставшейся части наказания до момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет, однако суды нижестоящих инстанций в удовлетворении этого ходатайства отказали.
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал защите в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце блогер Елена Блиновская отказалась признать вину в легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей. В прошлом месяце апелляционный суд обязал организаторов марафонов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу. Летом суд отклонил жалобы защиты на назначенное блогеру наказание.