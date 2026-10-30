Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Binance обнаружила новые точки проникновения после взлома
Binance выявила дополнительные точки проникновения после хакерской атаки
Криптовалютная биржа Binance в ходе расследования хакерской атаки выявила дополнительные точки проникновения, помимо взломанного ноутбука сотрудника.
Такую информацию руководство торговой площадки разместило на своей странице в соцсети, передает ТАСС.
«Первоначальное расследование указывало на то, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, мог быть связан со взломанным ноутбуком, однако в ходе последующего расследования были выявлены дополнительные точки проникновения», – говорится в сообщении компании.
В Binance отметили комплексный характер атаки. В настоящее время площадка активно сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее биржа сообщила о хакерской атаке, ущерб от которой оценивается примерно в 6,3 млрд долларов. При этом депозиты пользователей не пострадали и функционируют в штатном режиме. Приостановлены операции по вводу и выводу средств, которые планируется восстановить в ближайшие двое суток. В блокчейне удалось заблокировать часть затронутых активов на сумму около 3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров группировки TraderTraitor.
Основатель биржи Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.
Курсы криптовалют резко снизились на фоне сообщений о взломе кошельков Binance.