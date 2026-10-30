Binance обнаружила новые точки проникновения после взлома

Binance выявила дополнительные точки проникновения после хакерской атаки

Tекст: Мария Иванова

Такую информацию руководство торговой площадки разместило на своей странице в соцсети, передает ТАСС.

«Первоначальное расследование указывало на то, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, мог быть связан со взломанным ноутбуком, однако в ходе последующего расследования были выявлены дополнительные точки проникновения», – говорится в сообщении компании.

В Binance отметили комплексный характер атаки. В настоящее время площадка активно сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее биржа сообщила о хакерской атаке, ущерб от которой оценивается примерно в 6,3 млрд долларов. При этом депозиты пользователей не пострадали и функционируют в штатном режиме. Приостановлены операции по вводу и выводу средств, которые планируется восстановить в ближайшие двое суток. В блокчейне удалось заблокировать часть затронутых активов на сумму около 3 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во взломе криптобиржи Binance обвинили северокорейских хакеров группировки TraderTraitor.

Основатель биржи Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.

Курсы криптовалют резко снизились на фоне сообщений о взломе кошельков Binance.