Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Вэнс пообещал использовать доступ к гостайне для поиска истины об НЛО
Вице-президент США Вэнс пообещал найти правду о существовании НЛО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал использовать право доступа к секретной информации для поиска ответа на вопрос о существовании неопознанных летающих объектов.
«Я просто пытаюсь разобраться в этом. И я собираюсь использовать мой доступ к секретной информации, чтобы докопаться до истины. И, может, у меня будет хороший ответ», – заявил политик в эфире Fox News в ответ на просьбу рассказать о существовании инопланетян.
Вэнс признался, что давно интересовался этой темой и уже привлек ресурсы для разбирательства, пообещав рассказать о результатах. По его словам, как христианин он верит в существование вещей, которые невозможно объяснить законами физики, передает РИА «Новости».
Власти США с мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом документы по НЛО. Последняя публикация состоялась 23 октября и включила в себя 25 файлов, датированных с 1950-х до 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил об утаивании американским правительством данных о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.
Ранее американский уфолог и писатель Кевин Рэндл сообщил о совпадении рассекреченных американским оборонным ведомством данных о неопознанных летающих объектах с ранее известной исследователям информацией.
Также Джей Ди Вэнс назвал неопознанные летающие объекты демонами.