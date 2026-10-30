Вэнс пообещал использовать доступ к гостайне для поиска истины об НЛО

Вице-президент США Вэнс пообещал найти правду о существовании НЛО

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я просто пытаюсь разобраться в этом. И я собираюсь использовать мой доступ к секретной информации, чтобы докопаться до истины. И, может, у меня будет хороший ответ», – заявил политик в эфире Fox News в ответ на просьбу рассказать о существовании инопланетян.

Вэнс признался, что давно интересовался этой темой и уже привлек ресурсы для разбирательства, пообещав рассказать о результатах. По его словам, как христианин он верит в существование вещей, которые невозможно объяснить законами физики, передает РИА «Новости».

Власти США с мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом документы по НЛО. Последняя публикация состоялась 23 октября и включила в себя 25 файлов, датированных с 1950-х до 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет заявил об утаивании американским правительством данных о встречах военных с неизвестными аномалиями в океане.

Ранее американский уфолог и писатель Кевин Рэндл сообщил о совпадении рассекреченных американским оборонным ведомством данных о неопознанных летающих объектах с ранее известной исследователям информацией.

Также Джей Ди Вэнс назвал неопознанные летающие объекты демонами.