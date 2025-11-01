Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.3 комментария
Актрису Джулию Фокс раскритиковали за «окровавленный» костюм Жаклин Кеннеди
Американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.
Фокс появилась на праздновании Хеллоуина в костюме первой леди Жаклин Кеннеди, испачканном кровью, передает Радио Sputnik.
Выбор наряда вызвал резко негативную реакцию в социальных сетях и вызвал волну осуждения среди пользователей.
Особенно эмоционально высказался внук бывшего президента США Джона Кеннеди. «Актриса прославляет политическое насилие, и сама Фокс отвратительна, отчаянна и опасна», – приводит его слова издание.
В ответ на критику Фокс заявила, что выбранный ею образ – один из «самых противоречивых в современной истории».
