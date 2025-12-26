Tекст: Катерина Туманова

«Зеленский также заявил, что готов вынести этот план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней», – пишет Axios.

Зеленский подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, хотя план Трампа по-прежнему требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский по-прежнему надеется улучшить эти условия, поэтому заявил, что ему потребуется одобрение украинского народа, если не удастся занять «твердую» позицию по территориям.

По данным Axios, американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум и возможность территориальных уступок как важный шаг вперед.

«Как подчеркнул Зеленский в телефонном интервью Axios, проведение подобного плебисцита повлечет за собой серьезные политические, логистические и связанные с безопасностью сложности. Поэтому он считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования «минимальный срок», – сказано в статье.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня, если Зеленский инициирует референдум, но хотят более коротких сроков.

Зеленский добавил, что ему пока не ясно, готова ли Россия согласиться с планом Трампа. По его словам, большинство аспектов двустороннего соглашения между США и Украиной установлены и кодифицированы в пяти документах, хотя может быть добавлен и шестой.

Напомним, украинские СМИ в начале недели опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который включает подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с международным мониторингом и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. По данным Washington Post Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и заявил о готовности отвести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах.