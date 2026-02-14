Стармер высказал фон дер Ляйен желание расширить интеграцию Британии с ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Стармер сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о своих амбициях по развитию будущего партнерства между Британией и Евросоюзом, передает ТАСС.

Он акцентировал желание расширять интеграцию в сферах экономики, обороны и технологий ради повышения безопасности, экономического роста и уровня жизни британцев.

Британский премьер также заявил: «Нет сомнений, в чем заключается национальный интерес, и я всегда буду бороться за то, что лучше всего для Соединенного Королевства».

На встрече обсуждались вопросы укрепления безопасности, а также шаги к «более европейской НАТО» при сохранении прочных трансатлантических связей. Ранее на Мюнхенской конференции Стармер отметил, что страна уже не ассоциирует себя с «эпохой Brexit».

Министр финансов Британии Рейчел Ривс также недавно поддержала идею сближения с ЕС, подчеркнув, что будущее страны связано с Европой не только экономически, но и в плане безопасности и обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины.

Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Британии к контрактам на поставку вооружений на Украину. Париж потребует от Лондона максимальных вложений, если ему все же разрешат участвовать в военных контрактах ЕС для Украины.