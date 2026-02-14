Tекст: Мария Иванова

Немецкая полиция не допустила группу мирных активистов с антивоенными плакатами и флагом российско-немецкой дружбы к месту проведения Мюнхенской конференции, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел у входа на Маффайштрассе, примерно в 150 метрах от контрольно-пропускного пункта и ограждений возле отеля Bayerischer Hof, где проходит сам форум.

По словам одной из участниц, активистов не пропустили именно из-за флага.

На плакатах были изображены перечеркнутый танк и лозунги против милитаризации, в том числе: «Кто посеет войну, пожнет беженцев» и «Когда они говорят, что Германия должна стать способной к войне, они имеют в виду твоих детей». Последний лозунг отсылал к заявлению главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о необходимости готовить страну к возможному конфликту.

У одной из участниц шествия был флаг российско-германской дружбы, выполненный в виде соединения двух национальных триколоров. После краткой беседы полицейские проводили активистов на ближайшую пешеходную улицу, не допустив их к месту проведения конференции.

Напомним, в субботу в Мюнхене началась массовая акция протеста против проведения конференции по безопасности.

