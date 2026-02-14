Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
В Мюнхене началась многотысячная акция против конференции по безопасности
В центре Мюнхена стартовала массовая демонстрация против Мюнхенской конференции по безопасности и НАТО, собравшая более 4 тыс. участников с антивоенными лозунгами.
В Мюнхене стартовала масштабная акция протеста против проводимой в городе Мюнхенской конференции по безопасности и политики НАТО, сообщает РИА «Новости».
Демонстранты выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки вооружений на Украину, а также против выступают против передачи оружия Израилю.
Организаторы, представляющие «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО», заявляют, что западные правительства провоцируют гонку вооружений, оправдываясь заявлениями о возможном нападении России на НАТО.
В анонсе акции они заявили: «Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения». Они также призывают остановить «военную истерию» и не распространять ложные сообщения о диверсиях и полетах БПЛА.
Акция началась на площади Карлсплац и затем шествием двинулась в сторону оцепленного района вокруг конференц-центра. По оценкам полиции и организаторов, в протесте участвуют более четырех тысяч человек. Протестующие принесли флаги России и Германии, флаги Палестины, а также плакаты с призывами к миру и прекращению военных поставок.
Участники демонстрации планируют устроить символическое «окружение» места проведения конференции. Для обеспечения порядка власти Мюнхена привлекли до 5 тыс. сотрудников полиции, включая представителей других федеральных земель и Австрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников.
Как заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине.
Между тем американист Рафаэль Ордуханян объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта.