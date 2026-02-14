  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек
    Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 17:17 • Новости дня

    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась многотысячная акция против конференции по безопасности

    В Мюнхене началась массовая акция против конференции по безопасности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Мюнхена стартовала массовая демонстрация против Мюнхенской конференции по безопасности и НАТО, собравшая более 4 тыс. участников с антивоенными лозунгами.

    В Мюнхене стартовала масштабная акция протеста против проводимой в городе Мюнхенской конференции по безопасности и политики НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Демонстранты выступают за мирные переговоры и требуют прекратить поставки вооружений на Украину, а также против выступают против передачи оружия Израилю.

    Организаторы, представляющие «Альянс действий против конференции по безопасности НАТО», заявляют, что западные правительства провоцируют гонку вооружений, оправдываясь заявлениями о возможном нападении России на НАТО.

    В анонсе акции они заявили: «Утверждением о том, что Россия якобы собирается напасть на НАТО, оправдывается оргия перевооружения». Они также призывают остановить «военную истерию» и не распространять ложные сообщения о диверсиях и полетах БПЛА.

    Акция началась на площади Карлсплац и затем шествием двинулась в сторону оцепленного района вокруг конференц-центра. По оценкам полиции и организаторов, в протесте участвуют более четырех тысяч человек. Протестующие принесли флаги России и Германии, флаги Палестины, а также плакаты с призывами к миру и прекращению военных поставок.

    Участники демонстрации планируют устроить символическое «окружение» места проведения конференции. Для обеспечения порядка власти Мюнхена привлекли до 5 тыс. сотрудников полиции, включая представителей других федеральных земель и Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников.

    Как заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до конфликта на Украине.

    Между тем американист Рафаэль Ордуханян объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    12 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

    Politico: Мерц потребовал от немцев перестать лениться и разозлил сограждан

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

    «Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

    По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

    Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

    Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов в социальных сетях.

    Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

    В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

    Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

    До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.

    12 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    Рютте пообещал ответ НАТО в случае блокировки Россией Сувалкского коридора
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в случае блокировки Сувалкского коридора альянс готов применить разрушительный ответ, усиливая восточный фланг организации.

    Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление перед заседанием глав минобороны стран блока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что альянс регулярно отрабатывает различные сценарии, используя свежие разведданные и реальные оценки боевых возможностей.

    На вопрос о возможной реакции НАТО, если Россия заблокирует Сувалкский коридор, Рютте заявил: «Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг – чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс».

    Ранее руководство альянса неоднократно подчеркивало важность Сувалкского коридора для безопасности Польши и стран Балтии, а также фиксировало рост напряженности на восточных рубежах НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва решила обсудить с Польшей строительство нового военного полигона на границе. Объект планируют разместить в районе Копчува рядом с Польшей. Военные эксперты считают, что этот район в Сувалкском коридоре важен для безопасности региона.

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    13 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена

    Зеленского в аэропорту Мюнхена встречал только украинский посол

    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали лишь представители украинского посольства, а не руководство принимающей страны.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера Владимира Зеленского встречал лишь посол Украины в Германии Алексей Макеев, о чем свидетельствует опубликованное им видео в соцсетях, отмечает РИА «Новости». На кадрах видно, что к трапу самолета подошли Макеев, военный атташе и другие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на месте встречи не было.

    Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее подтвердили, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция себя дискредитировала, поскольку перестала приглашать участников с альтернативной точкой зрения.

    Ранее уже западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Владимира Зеленского в США. Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности чувствуют себя спокойнее на фоне отсутствия на мероприятии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Германию, Словакию и Венгрию для представления американской стороны на Мюнхенской конференции и обсуждения с Венгрией и Словакией отказа от российских энергоресурсов.

    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    12 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду Сувалкского коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    «Заявления генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады России Сувалкского коридора – провокация для повышения градуса русофобской истерии», – подчеркнул парламентарий, передает RT.

    Политик напомнил, что Москва неоднократно отвергала планы нападения на европейские государства. По его словам, североатлантический блок искусственно нагнетает ситуацию и выдумывает российскую угрозу ради оправдания милитаризации и увеличения расходов на оборону.

    Депутат предупредил, что подобная риторика лишь усиливает вероятность глобального столкновения. Он добавил, что любые агрессивные шаги в отношении России повлекут за собой не менее жесткие встречные меры.

    «Сокрушительный ответ»... повлечёт не менее сокрушительные встречные меры», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.

    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    12 февраля 2026, 01:50 • Новости дня
    Россия пригрозила контрсиловым потенциалом в случае размещения ракет США в ФРГ

    Грушко: При размещении США ракет в ФРГ Россия создаст контрсиловой потенциал

    Tекст: Антон Антонов

    Россия создаст еще более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Москва всегда была открыта для обсуждения этого вопроса и сразу после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности объявила о моратории на размещение подобных систем, пишут «Известия».

    По словам Грушко, Россия заявила, что не будет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские ракеты не появятся в Европе.

    «Заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», – сказал он.

    Дипломат добавил, что данная позиция была неоднократно доведена до сведения американской стороны и хорошо известна европейским странам. Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и текущая политика направлена на выстраивание безопасности против России.

    Грушко назвал такую стратегию «абсолютно тупиковой», указав, что безопасность должна строиться на принципе неделимости и не может усиливаться одной стороной за счет другой.

    «Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Германия договорились о размещении с 2026 года новых средств поражения большей дальности на территории Германии. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от планов размещения американских ракет средней дальности. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования ракет средней и меньшей дальности.

    12 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией, выделив важность прозрачности и единства среди европейских союзников.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, сообщает РИА «Новости». По его словам, подобные дискуссии возможны при условии полной открытости между союзниками.

    «Надо помнить, что выйти из тупика отношений с Россией помогли США... Но, конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – заявил Рютте.

    Глава НАТО подчеркнул важность координации усилий, чтобы любые контакты с Москвой осуществлялись не в одностороннем порядке, а с учетом позиций всех стран-союзников. Он также выразил уверенность в готовности европейских государств действовать сообща для достижения результатов в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Путину, если он действительно этого хочет.

    14 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    Bloomberg сообщил о переговорах Британии с Европой по танкерам России
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, которые считают связанными с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Министр обороны Британии Джон Хили провел переговоры с представителями стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, связанных с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности и прошла в рамках объединения экспедиционных сил, объединяющего десять государств, ответственных за безопасность в северной части Атлантического океана и Балтийском море.

    В переговорах участвовал начальник штаба обороны вооруженных сил Британии Ричард Найтон, который предложил варианты совместных операций по захвату танкеров. Участники встречи обсуждали потенциальные меры в отношении судов, подозреваемых в работе на российский «теневой флот».

    По словам одного из собеседников агентства, пока неясно, насколько активно США будут вовлечены в эту инициативу. Ожидается, что между Соединенными Штатами и участниками переговоров будет определенная координация действий.

    Bloomberg уточняет, что ранее США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США задержали в Индийском океане танкер Aquila II.

    Индийские власти перехватили в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Моряки с захваченного США танкера «Маринера» заявили, что боятся возвращаться на Украину.

    12 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером

    Опрос Public First показал резкое падение доверия к США среди жителей стран НАТО

    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты опроса Public First показали, что большинство жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником, сообщает Politico.

    Опрос, проведенный лондонской компанией Public First, показал резкое снижение доверия к Соединенным Штатам среди четырех ключевых союзников НАТО, передает Politico.

    В Германии и Канаде половина и 57% респондентов соответственно назвали США ненадежным союзником. Во Франции тех, кто считает США ненадежным, оказалось более чем вдвое больше, чем считающих их надежным партнером.

    Даже в Британии, где уровень доверия к США оказался наивысшим среди опрошенных стран, только 35% назвали союзника надежным, а 39% – ненадежным. Большинство жителей Франции и Германии не верят, что отношения с США защищают их от потенциальных угроз. В Британии за год на 10% снизилась доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором.

    По данным Politico, негативные оценки преобладают в вопросах защиты демократии, общих ценностей и надежности альянса. Риторика Вашингтона, торговые споры и неожиданные инициативы, такие как идея Трампа о приобретении Гренландии, усугубили разногласия.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил в Давосе, что между странами наступил «разрыв, а не переход». Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в угрозах и запугивании, выразив сомнения в скором восстановлении отношений.

    Руководитель Public First Себ Райд отметил: «Раньше считалось, что США – ненадежный, но незаменимый союзник, сдерживающий врагов. Теперь же европейцы едва ли верят в само существование этого сдерживания».

    Несмотря на ухудшение отношений, во Франции, Германии и Британии сохраняется надежда на восстановление связей после ухода Трампа: большинство опрошенных считают, что отношения можно восстановить в будущем.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Газета Washington Post узнала, что Пентагон планирует сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    Российский Центробанк начал год с сюрприза

    ЦБ неожиданно снизил ставку на первом же заседании года, хотя многие ждали этого ближе к концу весны, тем более, что в январе рост НДС и ЖКУ вызвал всплеск инфляции. Почему же Банк России так легко пошел на смягчение своей политики, и что произойдет следом с кредитами и вкладами? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Какое отношение к России имеет попытка госпереворота в Киргизии

    Уходящая неделя отметилась значительными политическими потрясениями у одного из ближайших союзников России – Киргизии. За что был отправлен в отставку один из ближайших соратников президента Садыра Жапарова, глава Комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев – и почему с высокой вероятностью эти потрясения еще не закончены? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

