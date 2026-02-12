Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
FT: Политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене
Политики, которые собираются принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, чувствуют себя более спокойно из-за того, что в этом году мероприятие пройдет без участия президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, участники готовятся к возможным проявлениям враждебности со стороны США, но отсутствие ключевых американских лидеров, по их мнению, снизит уровень напряженности. Один из глав МИД европейских стран, пожелавший сохранить анонимность, в разговоре с журналистами отметил: «Надеюсь, что на этот раз будет скучно», передает РИА «Новости».
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.
Ранее сообщалось, что впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств.