Tекст: Дмитрий Зубарев

Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС-Меркосур и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, и угрозы со стороны США сохраняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.