Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?11 комментариев
Захарова напомнила об отказе Зеленского утверждать согласованный документ в 2019-м
Зеленский в 2019 году отказался утверждать итоговый документ саммита
Во время парижской встречи лидеров России и Украины в 2019 году Зеленский не согласовал заранее подготовленный итоговый документ, изменив его ключевое положение.
В комментарии для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Владимир Зеленский на саммите в Париже в 2019 году не стал утверждать заранее согласованный итоговый документ, сообщает ТАСС.
Захарова заявила: «Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный в том числе Киевом итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств».
Высказывания Захаровой прозвучали на фоне обсуждения информации СМИ о том, что на встрече Путина и Зеленского в 2019 году якобы рассматривался вопрос о продлении Минских соглашений 2014-2015 годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев заявил о готовности к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.