Захарова напомнила об отказе Зеленского утверждать согласованный документ в 2019-м

Зеленский в 2019 году отказался утверждать итоговый документ саммита

Tекст: Денис Тельманов

В комментарии для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Владимир Зеленский на саммите в Париже в 2019 году не стал утверждать заранее согласованный итоговый документ, сообщает ТАСС.

Захарова заявила: «Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный в том числе Киевом итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств».

Высказывания Захаровой прозвучали на фоне обсуждения информации СМИ о том, что на встрече Путина и Зеленского в 2019 году якобы рассматривался вопрос о продлении Минских соглашений 2014-2015 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев заявил о готовности к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.