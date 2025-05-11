Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.