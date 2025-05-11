Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня
Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.