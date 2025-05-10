Зеленский опубликовал совместное заявление с союзниками о прекращении огня

Tекст: Вера Басилая

Совместное заявление глав Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве было опубликовано Владимиром Зеленским в Telegram-канале.

В нем указано, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное прекращение огня на Украине сроком не менее 30 суток. Перемирие должно быть всеобъемлющим – в воздухе, на море и на суше и сопровождаться эффективным мониторингом в координации с США.

Лидеры подчеркнули, что призыв к такому прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживают Европа и США. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня. Новые меры будут нацелены на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

Страны договорились о принятии 17-го пакета санкций Евросоюза и их координации с аналогичными мерами, введенными Британией, Норвегией и Соединенными Штатами. Также участники встречи заявили о намерении продолжить работу по использованию замороженных российских активов, обсудив этот вопрос на предстоящем саммите G7.

МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

Россия заявила, что рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, однако давить на Москву бесполезно.