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Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине
Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.
«Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.
Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.
«Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.
Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».
Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.
Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.
СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.