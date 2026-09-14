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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Природные катастрофы по-прежнему способны менять ход истории

    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

    3 комментария
    14 сентября 2026, 10:23 • Новости дня

    Пушилин сообщил об охвате Дружковки российскими войсками

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил России начали активные боевые действия на окраинах Дружковки, параллельно осуществляя тактический охват этого населенного пункта, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что армия уверенно продвигается вперед, закрепляясь на новых рубежах, передают «Вести».

    «Разворачиваются бои непосредственно уже на окраинах, за которые зацепились наши подразделения. Также продолжается и охват самой Дружковки», – сказал Пушилин.

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения российских войск к окраинам Дружковки. Бойцы Южной группировки приступили к штурму Дружковки.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    13 сентября 2026, 11:24 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    Российские войска взяли под контроль харьковский Черняков
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска сообщили о взятии населенного пункта Черняков в Харьковской области и о потерях украинских сил на нескольких направлениях фронта.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, под их полный контроль перешел населенный пункт Черняков, сообщило Минобороны в Max.

    Внутри котла нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово, на внешнем кольце – в районах Новоалександровки и Приколотного, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки и пресечены попытки прорыва в районах Слизнево и Гогино. Внутри кольца за сутки противник потерял до 55 военнослужащих и наземный роботизированный комплекс.

    В Харьковской области также поражены формирования трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новоселовки, Погорелого, Хатнего и Федоровки. В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады президента и бригады теробороны в районах Карповки, Рубцов, Белого, Стародубовки в Донецкой народной республике, а также Соболевки, Высшего Соленого и Песков-Радьковских в Харьковской области. Потери украинской стороны составили до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Британии, 155-мм САУ Krab польского производства и станцию радиоэлектронной разведки.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Василевской Пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике.

    На этом направлении противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак» и 17 автомобилей, уничтожены два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американская САУ Paladin.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах Водолажского, Марьевки, Ивановки и Новотроицкого в Днепропетровской области, а также Белозерского, Андреевки, Новоандреевки, Доброполья, Веровки, Юрьевки и Завидово-Кудашево в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований на этом участке превысили 420 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили живую силу и технику механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орестополя, Криворожского, Коломийцев и Павловки в Днепропетровской области, а также Общего, Голубково, Воскресенки, Светлой Долины и Славного в Запорожской области. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Балабино, Запорожца, Юльевки, Запасного, Юрковки и Преображенки в Запорожской области. Там уничтожены до 45 военнослужащих, 26 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов, их склады, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

    Средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации на Украине, по данным российского военного ведомства, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 234 975 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 912 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 71 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжали сжимать кольцо окружения противника и расширяли внешний периметр контроля.

    Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области и сузили внутреннее кольцо окружения.

    9 сентября армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова и сорвала попытки прорыва окружения на внешнем кольце в районах Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки.

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    12 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

    Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

    Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

    Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

    В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

    Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.

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    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

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    13 сентября 2026, 09:16 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели ночную операцию по уничтожению логистических центров и энергообъектов на Украине, задействованных в снабжении армии, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по ключевым узлам снабжения украинской армии, передает Минобороны РФ. Атака проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В результате ночной операции поражен крупный логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское Одесской области. Этот объект активно использовался для хранения и последующего распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения нужд украинских войск.

    Кроме того, ударам подверглись важные объекты энергетической инфраструктуры. Поражены электроподстанции «Усатово» в Одессе и «Новая» в Николаеве, от которых зависела работа портов и логистических комплексов в этих регионах. Также пострадали железнодорожные узлы на западе страны, через которые шли поставки западного вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим центрам в Николаеве и Николаевской области.

    Политолог Лариса Шеслер назвала этот город одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ.

    Ранее армия России поразила инфраструктуру портов Одессы и Черноморска для пресечения поставок военных грузов.

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    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    11 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине

    Американист Дудаков: Столетнее партнерство Украины и Канады останется на бумаге

    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    @ REUTERS/Todd Korol

    Tекст: Олег Исайченко

    Премьер Канады Марк Карни расширяет инициативы поддержки Украины для повышения своего политического рейтинга. Кроме того, канадская сторона идет по пути европейских партнеров, пытаясь развить свою беспилотную индустрию за счет производства БПЛА для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Оттава и Киев подписали декларацию об установлении столетнего партнерства.

    «Оттава традиционно является одним из ключевых союзников Киева. Так было еще до обретения Украиной независимости в 1991 году», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Канаде проживает немало потомков бандеровцев, воевавших против Красной Армии и эвакуированных в Новый Свет. Поэтому украинская диаспора в стране довольно значительная.

    «В связи с этим любому политику приходится использовать «украинскую карту» для усиления своих электоральных позиций и повышения рейтинга. Это актуально и для премьера Канады Марка Карни, который сейчас испытывает внутриполитические проблемы на фоне противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом и торговой войны с США», – подчеркнул спикер.

    Что касается декларации о 100-летнем партнерстве Оттавы и Киева, документ будто бы сделан под копирку с украинского соглашения с Лондоном от 2025 года. «После Британии ее бывшие доминионы подписывают аналогичные документы. Они содержат по большей части общие фразы и формулировки», – заметил Дудаков.

    Говоря о военно-экономической помощи в несколько сотен миллионов долларов, собеседник назвал эту сумму незначительной на фоне дефицита украинского бюджета, который оценивается примерно в 60 млрд долларов. Спикер объяснил также планы производства Канадой БПЛА для Украины. «Оттава идет по пути Берлина, Копенгагена, Лондона, стараясь одновременно заработать и создать у себя беспилотную индустрию», – уточнил американист.

    По его мнению, у канадской стороны есть перспективы в этой сфере ввиду рабочих отношений с Китаем, откуда поставляется основная часть компонентов. Впрочем, оговорился аналитик, вопрос о возможности достижения миллионного производства дронов остается открытым.

    «В целом, чаще всего подобные инициативы не выходят за рамки бумажных планов. Сближаясь с Киевом, Оттава ведет свою политическую игру, находясь при этом в русле британской повестки. К тому же обещания о поддержке рассчитаны на длительное время. В ближайшем будущем вряд ли они существенным образом помогут Украине», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Карни и Владимир Зеленский подписали декларацию об установлении столетнего партнерства. По словам украинской стороны, инициатива нацелена на углубление экономического и политического сотрудничества Оттавы с Киевом, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.

    Кроме того, стороны завизировали договор о взаимодействии в оборонной сфере. Как сообщается на сайте канадского премьера, Оттава обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».

    Также страны заключили соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

    Помимо этого, Оттава предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на 435 млн для поддержки энергетической безопасности Украины, в том числе на закупку газа и генераторов. Еще 200 млн в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на «поддержку восстановления» республики с участием канадских компаний.

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    12 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам

    ВС России поразили оборонные предприятия и портовую инфраструктуру на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и ударные беспилотники ВС России уничтожили металлургические объекты и стратегические порты, обеспечивавшие производство и поставки западного вооружения для украинских войск, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку с применением воздушных, наземных и морских средств поражения, передает Минобороны. Целями стали ключевые узлы украинской военной промышленности и логистики.

    Под удар попали металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Эти предприятия активно использовались для выпуска продукции военного назначения.

    Кроме того, поражены стратегически важные объекты транспортной и портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно через них проходила значительная часть зарубежного трафика оружия, поставляемого на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные атаковали металлургические комбинаты в Днепропетровской области. В конце августа армия России нанесла значительный урон инфраструктуре портов Одессы и Черноморска. В середине прошлого месяца Вооруженные силы РФ поразили крупнейший горно-металлургический комбинат в Кривом Роге.

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