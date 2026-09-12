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Бойцы группировки «Север» сорвали логистику ВСУ в Харьковской области
Войска «Севера» уничтожили более 10 робоплатформ ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю ликвидировали более десяти дистанционных платформ противника, сорвав снабжение его передовых позиций в Харьковской области, рассказал командир взвода ударных БПЛА с позывным Золотой.
Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю ликвидировали более 10 дистанционных платформ противника, передает РИА «Новости». Это позволило сорвать снабжение передовых позиций украинских сил в Харьковской области.
«Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 10 наземных роботизированных платформ (НРТК) боевиков за неделю в Харьковской области… Уничтожение НРТК помогает нарушить логистику подразделений ВСУ в Харьковской области, из-за чего падает боеспособность боевиков», – сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Золотой.
По словам офицера, украинские военные применяют подобные комплексы для скрытной доставки боеприпасов и еды в труднодоступные районы. Операторы российских дронов находят и уничтожают технику при пересечении открытой местности.
Командир добавил, что при обнаружении вражеского робота расчет разведывательного беспилотника определяет тип груза и маршрут, после чего передает данные ударным подразделениям. Получив информацию, бойцы снаряжают дрон боевой частью и поражают цель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа бойцы группировки «Север» вывели из строя около десяти украинских наземных роботизированных комплексов на харьковском направлении. За минувший месяц российские военные сбили в этом регионе свыше 420 тяжелых украинских гексакоптеров «Баба-яга». В начале августа расчеты беспилотников ликвидировали более 20 мест хранения боеприпасов для парализации логистики противника.