NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.