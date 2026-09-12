Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?13 комментариев
Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита
NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели
Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.
Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.
Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.