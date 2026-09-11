Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?8 комментариев
Путин встретился с премьер-министром Малайзии на саммите БРИКС
Путин встретился с премьер-министром Малайзии Ибрагимом на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.
В рамках 18-го саммита БРИКС в Индии состоялась отдельная встреча российского лидера с главой малайзийского правительства Ибрагимом, передает РИА «Новости».
Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул высокую интенсивность диалога между лидерами двух стран. Контакты приобрели регулярный характер, их предыдущая личная встреча прошла в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.
Кроме того, премьер-министр Малайзии посещал Россию с официальным визитом в мае прошлого года. Также лидеры встречались в сентябре 2024 года на площадке Восточного экономического форума.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры российского лидера на полях саммита БРИКС в Индии.
В июне Владимир Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани.
Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого года на 12,9%.