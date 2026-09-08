Начиная с первой публикации повести «Трудно быть богом» в 1963 году, она является точкой кипения внутреннего идеологического конфликта советско-российского общества. А то, что все написанное – всего лишь «фантастика», позволяло участникам противостояния достаточно успешно маскировать свои реальные убеждения и устремления.6 комментариев
Песков анонсировал совместное участие Путина и Моди в форумах в Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут совместное участие в ряде форумов в Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе посетят несколько деловых мероприятий в Индии, передает РИА «Новости». Точная программа визита пока не разглашается, так как это прерогатива индийской стороны.
«Совместно наши два лидера посетят несколько форумов. Я не хочу забегать вперед принимающей стороны. Это их прерогатива – объявлять программу. Но наши два лидера посетят несколько форумов, важных для деловых кругов двух стран», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва продолжит реализацию ранее предложенных в рамках БРИКС инициатив. Кроме того, Россия намерена поддерживать приоритеты Индии во время ее председательства в объединении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал начало визита Владимира Путина в Нью-Дели через пару дней.
Власти Индии с нетерпением ожидали приезда российского лидера на ежегодный саммит БРИКС.
В конце августа глава государства отметил уверенный рост товарооборота между двумя странами.