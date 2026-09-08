Писатель Коновалов: Русский – фундамент языкового многообразия России

Tекст: Олег Исайченко

«День языков народов России учрежден по решению президента Владимира Путина и отмечается в этом году впервые», – напомнил Вячеслав Коновалов, член правления Союза писателей России. Он с сожалением отметил, что в мире малые языки исчезают с угрожающей скоростью.

В то же время Россия бережно сохраняет культуру и язык каждого этноса. На этом фоне собеседник указал, что в стране, по данным Минпросвещения, сегодня насчитывается более 270 родных языков и диалектов. «Чтобы избежать утраты языкового многообразия и сохранить уникальное наследие, День народов России, безусловно, должен существовать», – подчеркнул собеседник.

Благодаря переводам на русский язык произведения литературы всех этносов страны получили доступ к миллионной аудитории, а их авторы обрели известность далеко за пределами своих регионов. «Сейчас практика перевода и продвижения литературы народов России возвращается, что показывает премия «СЛОВО» (премия Союза писателей России), где перевод с языков России – одна из основных номинаций премии. Надо помнить, что в каждом языке есть определенные культурные литературные памятники, которые необходимо знать всей стране», – считает собеседник.

По словам Коновалова, в силу дороговизны процесса перевода, печати и распространения не все малые народы в силах потянуть стоимость этих процессов. «Изучение, сохранение и распространение языка требует серьезных как человеческих, так и финансовых ресурсов. Поэтому в этом вопросе необходимо активное участие государства и общественных организаций», – рассуждает спикер. На этом фоне он указал, что именно принадлежность к России обеспечивает носителям языковой традиции малых народов поддержку и передачу их культуры будущим поколениям.

Что касается непосредственно русского языка, то он является базисом, на котором строится языковое государство, отметил Коновалов. «Его можно сравнить с основанием дома: прежде чем возводить стены, крыть крышу и вставлять окна, нужно заложить прочный фундамент. Именно такую опорную роль и выполняет русский язык. Он вобрал в себя множество слов, правил и элементов из других языков и стал той основой, на которой строится языковое многообразие государства», – считает собеседник.

Он напомнил, что в национальной и языковой политике в последние годы происходят важные перемены. «Усиливается роль языков народов России. Так, появляются национальные языковые школы, театры, библиотеки. Также возвращается уважение к «родному брату» – народам, с которыми мы живем веками бок о бок. При этом совершенно справедливо выработана формула – многообразие не в ущерб русским и русскому языку. Не вместо, а вместе», – заключил Коновалов.

Напомним, 8 сентября 2026 года в России впервые официально отмечается День языков народов Российской Федерации. Эта дата была установлена указом президента Владимира Путина от 4 ноября 2025 года. Памятный день направлен на популяризацию и поддержку языкового и культурного многообразия страны, сохранение родных языков народов РФ, а также на укрепление межнационального согласия.

Россиян с праздником поздравила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, укорененное глубокое уважение к праву на национальные, конфессиональные и культурные особенности, а также к праву на родной язык даже самого малого народа является уникальным свойством нашей цивилизации, которая из столетия в столетие сохраняла силу и была непобедимой. «В этом залог нашей сплоченности и сохранения крепкой многоцветной многозвучной цивилизации на поколения вперед», – написала она.

Матвиенко обратила внимание, что одна из миссий ныне живущего поколения россиян – не утратить единства многообразия в период, когда глобализм и цифра стремятся все унифицировать. «В России уважают каждый язык. И никогда не забывают о русском языке, языке межнационального общения, исторически играющем особую роль в судьбе всех народов нашей страны. Как образно выразился великий поэт Расул Гамзатов, к чьему дню рождения 8 сентября и приурочен новый праздник, «русский язык – это очаг, собравший вокруг себя многих», – подчеркнула спикер Совфеда.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил, что указом президента России в прошлом году приняты Основы государственной языковой политики Российской Федерации. По его словам, Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ активно включился в работу по ее реализации.

«Нами инициированы меры, направленные на оцифровку письменных, в том числе эпиграфических памятников на территории нашей страны, на создание и распространение мультимедийных проектов, посвященных истории языков и письменности народов России на платформе Национальной электронной библиотеки, поддержку создания и распространения телепрограмм на общероссийских каналах телевещания на национально-культурную тематику, и многое другое», – рассказал Косачев.