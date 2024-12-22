Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

Белоруссия и Россия запустили авиарейсы по 10 новым направлениям с 2023 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Белоруссия и Россия в 2023–2024 годах запустили авиасообщение по десяти новым направлениям. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Новые рейсы соединяют Белоруссию с такими городами России, как Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самара, Челябинск и Махачкала.



По словам Голуба, значительное внимание уделяется развитию областных аэропортов. В октябре прошлого года было открыто регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой, а весной этого года Гомель соединили с Петербургом. Также Брест связан с Москвой. В планах на следующий год – запуск авиарейсов из Бреста в Петербург.

Голуб подчеркнул, что вопрос открытия новых прямых авиасообщений активно обсуждается во время визитов губернаторов российских регионов в Белоруссию. Новые направления способствуют укреплению экономических и культурных связей между странами, расширяя возможности для путешествий и деловых контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами по итогам визита Владимира Путина в Ханой. Россия и КНДР провели переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.