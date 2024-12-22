Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа
    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    71 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 23:33 • Новости дня

    Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

    Белоруссия и Россия запустили авиарейсы по 10 новым направлениям с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Белоруссия и Россия к 2024 году расширили авиасообщение, добавив 10 новых маршрутов, включая рейсы из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву.

    Как сообщает ТАСС, Белоруссия и Россия в 2023–2024 годах запустили авиасообщение по десяти новым направлениям. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Новые рейсы соединяют Белоруссию с такими городами России, как Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самара, Челябинск и Махачкала.

    По словам Голуба, значительное внимание уделяется развитию областных аэропортов. В октябре прошлого года было открыто регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой, а весной этого года Гомель соединили с Петербургом. Также Брест связан с Москвой. В планах на следующий год – запуск авиарейсов из Бреста в Петербург.

    Голуб подчеркнул, что вопрос открытия новых прямых авиасообщений активно обсуждается во время визитов губернаторов российских регионов в Белоруссию. Новые направления способствуют укреплению экономических и культурных связей между странами, расширяя возможности для путешествий и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами по итогам визита Владимира Путина в Ханой. Россия и КНДР провели переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

    Коментарии (11)
    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Коментарии (18)
    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

    Коментарии (26)
    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Тысячи британских солдат уволились из армии

    Более 15 тыс британских солдат покинули армию, несмотря на рост зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    По информации издания Telegraph, британские солдаты увольняются из армии в больших количествах, несмотря на повышение заработной платы, введенное для решения кризиса в вооруженных силах. За последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти 8 тыс. сделали это добровольно. Это происходит на фоне самого значительного за 22 года повышения зарплаты на 6%, что должно было привлечь и удержать персонал.

    В статье также сообщается, что на тысячу человек в Британии сейчас приходится всего два военнослужащих, что является историческим минимумом для страны. Проблемы вооруженных сил связаны не только с уровнем зарплат, но и с нехваткой личного состава.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции, но не готовы к полноценным боевым действиям. В июле он подчеркнул, что армия сталкивается с серьезными вызовами, требующими немедленного решения.

    В докладе комитета обороны было указано на неподготовленность британской армии к масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава и сложностей с набором. Комитет предложил правительству увеличить инвестиции в армию или сократить количество задач, чтобы приоритеты могли быть расставлены правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля, и участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу. В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони. Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

    Коментарии (12)
    22 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следком начал проверку после сообщений о систематическом насилии над тремя детьми в Адыгее, двое из которых сбежали к матери.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.

    В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

    Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

    Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск», представляющая модернизированный проект 885М «Ясень-М», пройдет все испытания и присоединится к Военно-морскому флоту России в конце декабря, увеличив его мощь и возможности.

    Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

    Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2024, 01:56 • Новости дня
    Россия обвинила ПВО Украины в ущербе зданию посольства Португалии в Киеве

    Посольство России в Португалии заявило о вине ПВО Украины в ущербе дипмиссии в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО, а не российскими ударами.

    Как сообщает ТАСС, российское посольство в Португалии опубликовало заявление, в котором обвинения в сторону Москвы в разрушении здания португальской дипмиссии в Киеве назвали искажением фактов. По их словам, повреждения, нанесенные зданию, являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.

    «Обратили внимание, что в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря этого года. Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», – говорится в сообщении посольства.

    Диппредставители России утверждают, что «ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность». Это заявление было сделано на фоне сообщений в португальских СМИ о причастности российских сил к разрушению здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области

    Восемь дронов и ракета сбиты в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО России ночью отразили комбинированную атаку, сбив восемь украинских дронов и ракету в различных районах Ростовской области, жертв нет.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России сбили ракету и восемь беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно его заявлению, «этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово».

    По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Это не первая атака подобного рода в регионе, однако профессионализм российских военных позволяет минимизировать риски для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, как сообщил региональный оперштаб. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    Израильские удары по сектору Газа унесли жизни 14 человек

    При израильских ударах по Дейр-эль-Балах и Хан-Юнису в Газе погибли 14 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 14 человек, включая жертв бомбардировок в городах Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, 14 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа. Десять из них погибли в городе Дейр-эль-Балах в результате бомбардировки жилого дома в центральной части палестинского анклава. Еще четверо погибших зарегистрированы в городе Хан-Юнис на юге сектора, где обстрел был направлен на центр города.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после событий 7 октября 2023 года, когда сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Эта акция сопровождалась убийствами жителей и захватом около 250 заложников. ХАМАС объяснил свои действия как ответ на израильские меры в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

    В ответ на нападение, Израиль объявил полную блокаду сектора Газа и начал наносить ответные удары не только по палестинскому анклаву, но и по отдельным районам Ливана и Сирии. Эти мероприятия привели к началу наземной операции в секторе Газа, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе, а авиация США и Израиля нанесла три удара по позициям хуситов в Сане после обстрела Тель-Авива хуситами.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 01:33 • Новости дня
    США и Израиль нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

    Авиация Израиля и США атаковала позиции хуситов в Сане, включая штаб ракетных бригад

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиация США и Израиля нанесла три удара по позициям хуситов в Сане, включая штаб ракетных бригад на горе Аттан, после обстрела Тель-Авива хуситами.

    По данным источника в местных органах власти, передает РИА «Новости», американская и израильская авиация провела три удара по позициям шиитского движения «Ансар Алла» в столице Йемена – Сане. Среди атакованных объектов – штаб ракетных бригад на горе Аттан на юго-западе города и военный лагерь Эль-Хафа на горе Нукум, который расположен на востоке Саны.

    Источники сообщают, что эти удары стали ответом на ракетный обстрел Тель-Авива, который был проведен хуситами в субботу. В результате обстрела получили легкие ранения четырнадцать человек.

    По словам источника, после ударов в небе над Саной наблюдается повышенная активность авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о том, что нанесли гиперзвуковой удар по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2». Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пушилин: Российские войска практически выбили ВСУ из центра Курахова
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    Российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      2 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

      71 комментарий
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............