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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня

    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы

    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    7 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша-3» доставил переправу на передовую без участия саперов

    Ростех: Комплекс «Депеша-3» доставил переправу бойцам в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» обеспечил безопасную доставку решетчатой металлической переправы к линии боевого соприкосновения.

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» холдинга «Высокоточные комплексы» доставил решетчатую металлическую переправу в зоне специальной военной операции, сообщает Ростех.

    На опубликованных видеокадрах платформа буксирует прицеп с инженерной конструкцией по участкам с раскисшим грунтом.

    «На поле боя любая переправа – это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия – на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском», – отметили в госкорпорации.

    В Ростехе подчеркнули, что комплекс выводит солдат из-под удара, самостоятельно буксируя переправу в зону огневого контакта. По наведенному коридору сразу начинается эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники. Компактная гусеничная платформа способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг в сложных условиях видимости и на пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские разработчики представили предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений робототехнический комплекс разминирования «Титан».

    Летом на форуме «Технопром» показали способного вести огонь и эвакуировать раненых боевого робота «Курьер».

    В мае госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном выполнении задач на линии фронта многоцелевыми гусеничными дронами «Импульс».

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    7 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Белоусов вручил ключи от квартир в Подмосковье участникам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение служебным жильем военнослужащих и участников спецоперации является одним из главных приоритетов военного ведомства, заявил министр обороны России Андрей Белоусов при осмотре нового жилого комплекса в Подмосковье.

    В Московской области построен новый многоэтажный дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей. Первые жильцы уже получили ключи от служебного жилья, сообщает Минобороны.

    Условия проживания осмотрел министр обороны Андрей Белоусов совместно с главой Сбербанка Германом Грефом и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    «Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», – сказал Андрей Белоусов.

    Глава военного ведомства поблагодарил команду Сбербанка за возведение объекта с нуля менее чем за два года. Он назвал проект редким примером комплексного участия ответственного бизнеса в нуждах военных, отметив наличие в жилом комплексе парковой зоны, спортивных площадок и подземного паркинга.

    Белоусов также выразил благодарность губернатору Московской области, подчеркнув, что региональная команда делает многое для поддержки Вооруженных сил, а совместная работа приносит результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.

    В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке 10 законопроектов по поддержке бойцов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу новых законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции.

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    6 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Специалисты «Рубикона» и авиация уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе совместной операции расчетов центра «Рубикон» и экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками.

    Расчеты центра «Рубикон» и экипажи ВКС разгромили пункты управления БПЛА. Об успешном уничтожении пунктов управления БПЛА противника сообщило Минобороны.

    «Рубикон» наводит, ФАБ разносит», – прокомментировали факт в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.

    Ранее операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

    До этого Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    5 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами

    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск четверга над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

    В среду силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.

    Во вторник над территорией страны в течение дня сбили 13 дронов ВСУ.

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    5 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе дрона по аэропорту на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена <…> нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме с помощью беспилотника», – цитирует его ТАСС. По словам представителя движения, атака привела к перебоям в воздушном сообщении в саудовской авиагавани.

    За прошедшие сутки военная авиация Саудовской Аравии нанесла 61 авиационный удар по объектам в Сане и ряде йеменских провинций, заявил Сариа. В результате обстрелов с использованием истребителей F-15 и Typhoon есть погибшие и раненые среди мирного населения.

    С начала эскалации аравийская коалиция нанесла по территории Йемена в общей сложности «4197 авиационных и ракетных ударов», добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

    В понедельник движение нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    7 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач

    Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость

    Вооруженные силы Индии должны поддерживать высокий уровень оперативной готовности, уделяя особое внимание киберустойчивости для противодействия современным угрозам, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

    «Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.

    По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.

    Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.

    Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

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    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах – от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжетеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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