Российская армия решила отказаться от демисезонной формы

Tекст: Дарья Григоренко

«Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.