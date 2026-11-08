Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

Tекст: Дарья Григоренко

Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

«Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.