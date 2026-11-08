Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов
Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».
«Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.
В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.
В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.