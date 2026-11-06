Мужчина пострадал при атаке украинского дрона на мотоцикл под Белгородом

Мотоциклист получил ранения при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Tекст: Елизавета Шишкова

В Шебекинском округе украинский беспилотник ударил по мотоциклу. Пострадавший мужчина доставлен в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, где ему оказали помощь, лечение он продолжит амбулаторно, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атак на Шебекино получил повреждения легковой автомобиль, загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно ликвидирован. В частном доме повреждена крыша.

В Грайворонском и Валуйском округах зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и частных домов. В Краснояружском округе пострадал жилой дом. В Белгородском округе детонация украинского беспилотника привела к повреждению кровли частного дома, складского помещения и еще нескольких жилых строений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Шебекинском округе.

В четверг в Шебекино FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал мужчину на велосипеде.

В понедельник мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино.