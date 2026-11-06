Совет ЕС отложил новые экологические требования к импорту топлива на год

Совет ЕС отложил на год экологические требования к импорту нефти, газа и угля

Tекст: Мария Иванова

Такое решение принято для того, чтобы избежать дополнительного давления на надежность энергоснабжения ЕС с учетом перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Обязательства импортеров по мониторингу и отчетности о выбросах метана переносятся с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года. Требования к отчетности об интенсивности выбросов сдвигаются на август 2029 года, а предельные нормативы – на август 2031 года.

Изменения вступят в силу после согласования с Европарламентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана.

Летом Вашингтон предупредил о серьезных последствиях в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана.

В прошлом году Европейский союз рассматривал корректировку регламента по выбросам метана для увеличения закупок американского сжиженного газа.