Reuters: ЕС решил ослабить требования по выбросам метана для закупок СПГ из США

Tекст: Вера Басилая

Источники агентства отмечают, что готовящиеся коррективы не предполагают ослабления всего законодательства по выбросам, а лишь точечные изменения, которые помогут американским поставщикам. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали возможных изменений, подчеркнув, что «Европейская комиссия ведет постоянный диалог с промышленниками по вопросам, связанным с законодательством сообщества», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

С начала текущего года Евросоюз требует от всех импортеров нефти и газа предоставлять данные о возможных объемах выбросов метана, связанных с закупками энергоресурсов в Европу. Такое регулирование сильно усложняет поставки для ряда стран, в том числе для США, которые настаивают на смягчении этих норм.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о подготовке импортных пошлин до 10 % на все иностранные товары, не делая исключений даже для союзников, если Брюссель не увеличит объем закупок американских нефти и газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности обсуждать обязательства по росту закупок американского СПГ, чтобы избежать ограничительных пошлин.

Ранее европейские чиновники отвергли идею вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками.

Крупные компании в Европе начали рассматривать возможность возобновления импорта российского газа на фоне сложной энергетической ситуации, несмотря на обещание ЕС прекратить закупки к 2027 году.

Газпром ранее предупреждал о риске опустошения европейских газовых хранилищ, уровень запасов в которых впервые за три года снизился до 37%.