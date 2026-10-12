Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat признался, что быстро отказаться от российского газа страна не сможет и, при всей своей ориентации на независимость от него, продолжит закупать.
«Мы не можем в одночасье избавиться от энергетической зависимости», – сказал он газете Helsingin Sanomat.
Говоря об отношениях с Россией, премьер-министр Венгрии пообещал прагматичный подход, но признал, что энергетическую зависимость Венгрии невозможно устранить в одночасье, цитирует его Index.hu.
Мадьяр добавил, что необходимо найти новые источники энергии и постепенно снижать зависимость от российской нефти и природного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей.
Песков в сентябре заявил о готовности Москвы развивать двусторонние отношения с Венгрией, потому что Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами.