При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Путин призвал к массовому внедрению ИИ во все сферы экономики и жизни россиян
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в России должно стать более массовым и охватывать все сферы экономики и жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.
«Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось все более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которую ежегодно проводит «Сбер».
Глава государства также пожелал банку успехов на качественно новом этапе развития ИИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ на полях конференции AI Journey 2026.
В среду Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания мероприятия.
Во вторник президент поручил правительству и Сбербанку разработать цифровую платформу с применением искусственного интеллекта для подготовки документов по развитию малых городов.