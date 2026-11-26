Tекст: Валерия Городецкая

«Будем стремиться к тому, чтобы внедрение искусственного интеллекта в России становилось все более массовым, охватывало все сферы экономики и жизни людей», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), которую ежегодно проводит «Сбер».

Глава государства также пожелал банку успехов на качественно новом этапе развития ИИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ на полях конференции AI Journey 2026.

В среду Путин назвал Токаева главным гостем пленарного заседания мероприятия.

Во вторник президент поручил правительству и Сбербанку разработать цифровую платформу с применением искусственного интеллекта для подготовки документов по развитию малых городов.