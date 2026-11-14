Лантратова рассказала об увеличении единого пособия на детей

Госдума: Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С 1 января 2027 года единое пособие проиндексируют на 6,8%. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – заявила Лантратова ТАСС.

Парламентарий добавила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Она пояснила, что фонд анализирует уровень доходов, имущества и причины, по которым члены семьи не получают заработок.

Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия до десяти МРОТ в год.

Также министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил об охвате едиными пособиями порядка 8 млн детей в 2027 году.

Кроме того, Минтруд анонсировал увеличение размера единого пособия на 6,8% с начала 2027 года.