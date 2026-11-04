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Минтруд предложил увеличить минимальный доход для получения единого пособия
Минтруд предложил поднять уровень заработка для единого пособия
Минимальный заработок для получения единого пособия в России с 1 января 2027 года может вырасти до 10 МРОТ в год, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Проект постановления правительства с новыми правилами размещен на сайте нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что новое требование не распространяется на граждан с объективными причинами для отсутствия заработка, среди которых беременность, уход за детьми до трех лет, инвалидность, болезнь и официальная безработица.
В настоящий момент для назначения выплаты минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не ниже восьми МРОТ.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщал, что прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки, включая единое пособие, будут проиндексированы на 6,8% в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Социальном фонде сообщили о сохранении привычного графика выплаты детских пособий в ноябре.
Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году. Минтруд назвал размер пособия по безработице в 2027 году.