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Ульянов: ВСУ открыли охоту на гражданский персонал ЗАЭС
Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на персонал ЗАЭС
Вооруженные силы Украины буквально ведут охоту на гражданский персонал Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сегодня украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль, погибли два человека. Одной из погибших была женщина, сотрудница Запорожской атомной электростанции», – написал Ульянов в соцсети X.
Он подчеркнул, что ВСУ «буквально охотятся за гражданским персоналом станции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководство ЗАЭС пообещало сообщить инспекторам МАГАТЭ о гибели сотрудницы из-за атаки украинского дрона.
В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница ЗАЭС.
В октябре дрон ВСУ целенаправленно ударил по сварщику Запорожской атомной электростанции, мужчина погиб.